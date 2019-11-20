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إكرامي: تعادلنا مع جزر القمر بطعم الفوز.. و"قصة" رمضان مش حلوة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:30 ص
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إكرامي
إكرامي
ريهام عبد المحسن
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انتقد إكرامي حارس مرمى الأهلي السابق آداء المنتخب الأول وأكد أن تعادلهم مع جزر القمر في التصفيات المؤهلة إلى بطولة أمم أفريقيا 2021 بطعم الفوز.

وقال إكرامي في تصريحات تلفزيونية لفضائية إم بي سي مصر رصدها الفجر الرياضي: "كنت متخوف عندما تصدى رمضان صبحي لركلة الجزاء ولم أتمكن من مشاهدتها في لحظتها وشاهدتها في الإعادة".

وأضاف :"المنتخب الأوليمبي تمكن من الثأر للمنتخب الأول بعد توديعه لبطولة أمم أفريقيا على يد جنوب أفريقيا".

وتابع :"رمضان صبحي تمكن من جعل لاعبو المنتخب الأوليمبي على قلب رجل واحد وعدم وجود النجم الأوحد للمنتخب".

وأردف قائلا :"اتوقع عودة رمضان صبحي للاحتراف من خلال بوابة في الدوري الإنجليزي".

واستطرد قائلا :"سمعت تصريح من هاني رمزي منذ ثلاثة أيام أنه عرض ضم رمضان صبحي للمنتخب الأول في أمم أفريقيا الماضية وأن خافيير أجيري المدير الفني السابق للمنتخب الأول رفض ضمه وكان يجب ظهور هذا التصريح عقب البطولة مباشرة".

وواصل :"رمضان ليس الفريق كله وأول كلمة قلتها له بعد خروجه من قائمة المنتخب الأول (الحمد لله) لأنه كان من الممكن أن يصاب وشريف هو من يهون على رمضان ودائماً يلجأ له عندما يواجه المشاكل".

وتابع :"انتقدت رمضان صبحي على قصة شعره وقلت له (مش حلوة)".

وأردف قائلا :"تواصلت مع الخطيب قبل سفره إلى ألمانيا وأخبرني بأنه من المحتمل أن يسافر إلى فرنسا للعلاج والخضوع إلى تدخل جراحي وفوجئت بقرار سفره إلى الولايات المتحدة الأمريكية".

واستطرد قائلا :"نصحت الخطيب بعدم حضور الجمعية العمومية للأهلي المقبلة لأنه في رأيي أنها لن تكتمل".

وأضاف :"كان يجب على مصطفى يونس ألا يصرح بما قاله مؤخرًا عن اختبارات الناشئين في الأهلي لأنه لا يجوز اتهام الأهلي خصوصًا بشئ مخل للشرف".

وتابع :"تعادلنا سلبيا مع جزر القمر تعادل بطعم الفوز لأننا كنا الأقرب للهزيمة".

وواصل :"لم نتمكن من جلب منتخب عالمي وقوي من أجل الاحتكاك به وليس مهم الخسارة منه".

وأكمل إكرامي حديثه قائلا :"المستشار تركي آل الشيخ عرض خوض مباراة مع البرازيل ورفضنا ولا اعرف السبب لأنه من الطبيعي أن نخسر ولكننا كنا سنكتسب خبرات من المباراة".

وأردف قائلا :"من المفترض أن يضع المدير الفني خطة وجدول للمباريات الودية ويعرضها على اتحاد الكرة وإذا تم رفضها يجب أن يرحل فورًا".

واختتم إكرامي تصريحاته قائلاً :"يجب أن تتم معاقبة المسئول عن خسارة المنتخب الأول للاعبي براميدز مؤخرًا".

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