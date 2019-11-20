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عاجل.. الراقصة "جوهرة" تصدم جمهورها بنبأ ارتباطها

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:54 ص
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بوابة الفجر
مصطفى فكيه
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نوبة من الحزن والصدمة تضرب جمهور الراقصة الروسية "جوهرة"، بسبب إعلان خطوبتها والتكتم على ذكر أى معلومات عن خطيبها.

ونشرت"جوهره" صورة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مضمون الرسالة أنها على علاقة عاطفية مع شخص جديد.

وكشف باسم عبد المنعم مدير أعمال جوهرة، والذي نفى ارتباطها رسميًا، وماهي إلا مجرد شائعات، واجتهادات من الجمهور لا أكثر، مؤكدًا أنها تتواجد في لبنان وتعمل هناك، بسبب هروبها من الحكم الصادر ضدها بالتحريض على الفسق والفجور.

نبذه عن جوهرة
الراقصة جوهرة اسمها الحقيقي "أيكاترينا أندريفا"، من روسيا عمرها ٣١ عاما، ثم أتت إلى مصر وبدأت العمل فى ملهى ليلى.

من ناحية آخرى "جوهرة"، حفل الهالوين، في أحد الديسكوهات الشهيرة في محافظة الجيزة، بملابس مثيرة.

وظهرت جوهرة، وهي ترتدي “الزي الشيطاني” بدلة رقص لونها أحمر مثيرة وتعلو رأسها “طوق به قرون شيطانية” أشبه بالشخصيات الكرتونية التي تجسد دور الشيطان.


عاجل.. الراقصة "جوهرة" تصدم جمهورها بنبأ ارتباطها
عاجل.. الراقصة "جوهرة" تصدم جمهورها بنبأ ارتباطها
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الكلمات المفتاحية

مطربة راقصة جوهرة الفجر الفني

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