ألمانيا تمطر شباك أيرلندا بسداسية في تصفيات بطولة أوروبا 2020

حقق المنتخب الالماني فوز كبير على نظيره ايرلندا بسداسية مقابل هدف وحيد وذلك في اطار ختام منافسات تصفيات بطولة أوروبا 2020 .





سجّل سيرج جنابري ثلاثية لصالح ألمانيا، المتأهلة سابقاً، لتحول تأخرها بهدف إلى فوز ساحق 6-1 على أيرلندا الشمالية في ختام تصفيات بطولة أوروبا 2020 اليوم الثلاثاء وأنهت المجموعة الثالثة في الصدارة.





وأحبط غنابري تقدم مايكل سميث المفاجئ في الدقيقة الثامنة بتسديدة متقنة بعد أن استدار بجسده ليواجه المرمى في الدقيقة 19.





وأكمل الجناح البالغ عمره 24 عاماً الثلاثية بعد مرور ساعة من زمن اللقاء ليواصل مسيرته الدولية الرائعة التي شهدت 13 هدفاً في 13 مباراة قبل أن يسدد غوريتسكا من مسافة 20 متراً ليكلل مستواه المتميز بهدف آخر.





وأكمل يوليان براندت السداسية في الوقت المحتسب بدل الضائع لألمانيا، التي ضمنت التأهل يوم السبت الماضي بفوزها 4-صفر على روسيا البيضاء، وأنهت المجموعة برصيد 21 نقطة بفارق نقطتين عن هولندا صاحبة المركز الثاني التي سحقت إستونيا 5-صفر اليوم.





وفي المجموعة السابعة، حسم منتخب بولندا مركز الصدارة بفوزه على سلوفينيا 3-2 وخسارة النمسا أمام لاتفيا بهدف نظيف.





وفاز منتخب مقدونيا الشمالية على الكيان بهدف نظيف.





وانفرد منتخب بولندا بصدارة المجموعة برصيد 22 نقطة بفارق 3 نقاط عن النمسا الثانية، فيما بقي منتخب سلوفينيا ثالثاً بـ 14 نقطة والكيان رابعاً بـ 11 نقطة بفارق الأهداف عن مقدونيا الشمالية الخامسة، فيما يتذيل منتخب لاتفيا ترتيب المجموعة بلا نقاط.