الأربعاء.. العالم يحتفل بـ"يوم الطفل"

يحتفل العالم اليوم الأربعاء، بـ"يوم الطفل العالمي"، وهوالذي يتم الاحتفاء به في 20 نوفمبر من كل عام.





يعود الاحتفال باليوم العالمي للطفل، إلى توصية مؤتمر الاتحاد النسائي الديمقراطي الدولي، في عام 1949، بأن تقيم جميع البلدان يوماً عالمياً للطفل يحتفل به بوصفه يوماً للتآخي والتفاهم على النطاق العالمي بين الأطفال.





من جانبها، أعلنت الأمم المتحدة قانون حقوق الطفل، في هذا اليوم، إلا أن "المجموعة العربية" وضعت تحفظات على حقوق الطفل لناحية احترام حرية المعتقد.





يُذكر أن اليوم الذي يتم الاحتفال فيه بالأطفال يختلف في بعض البلدان، حسب تراثها وإرثها الحضاري.