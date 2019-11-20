تركي آل الشيخ يعلن نفاذ تذاكر حفل محمد رمضان المرتقب بموسم الرياض

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أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن نفاذ تذاكر حفل الفنان محمد رمضان، ضمن فعاليات موسم الرياض، والمقرر يقام يوم 21 نوفمبر الجاري.وشارك آل الشيخ، منشورًا عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" قائلًا: "موسم الرياض يحطم الأرقام نفاذ جميع تذاكر حفل الأسطورة محمد رمضان، ونظرًا للاقبال الشديد للحفل تم زيادة ألف تذكرة عن طريق موقع".رمضان يتجه للرياضوسافر النجم محمد رمضان أول أمس الأحد إلى المملكة العربية السعودية لإحياء الحفل واللستعداد ليكون حفل مميز وتقديم عروض استعراضية مختلفة كعادته.والمقرر يقام الحفل يوم الخميس 21 من نوفبمر الجارى، على مسرح معرض السيارات بمنطقة الجنادرية، في المملكة العربية السعودية، ويأتي الحفل ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، برعاية المستشار تركي آل شيخ، رئيس هيئة الترفيه.يذكر أن محمد رمضان، كان طرح منذ أيام فيديو كليب "ماني ماني" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "اليوتيوب "وحققت نجاح كبير.