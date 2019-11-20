الثلاثي الأقرب لمنتخب مصر فى أولمبياد طوكيو.. شوقى غريب يُجيب

يتحدث جميع متابعي كرة القدم المصرية، حول الثلاثي المرشح للإنضمام لقائمة المنتخب الوطنى الأولمبي والذى يقوده شوقي غريب، خلال المشاركة بدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو العام القادم 2020، بعدما تأهل منتخب مصر للأولمبياد عقب الفوز على منتخب جنوب إفريقيا الأولمبي أمس ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية والوصول للمباراة النهائية وملاقاة منتخب كوت ديفوار فى نهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 عام والمقامة فى مصر.





شوقي غريب يتحدث عن ثلاثي الكبار المرشح لدخول قائمة المنتخب بالأولمبياد





قال شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي إن فريقه قاتل من أجل تحقيق الحلم والتأهل لنهائي بطولة كأس أفريقيا وبلوغ أولمبياد طوكيو وعن الثلاثي المرشح للتواجد في أولمبياد طوكيو مع المنتخب الأولمبي من فوق السن قال غريب، إن البطولة لم تنته حتى يختار اللاعبين، كما أنه سيختار لاعبين لديهم الرغبة في اللعب بالأولمبياد ومن لا يرغب في التواجد مع المنتخب فإنه سيضطر للعب الأولمبياد بالمجموعة الحالية دون إضافة أسماء أخرى.





وشدد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الوطني الأولمبي انه لن يختار لاعبين من فوق السن إلا إذا توافرت لديهم الرغبة فى المشاركة مع المنتخب بالأولمبياد.





وطرح خلال الأيام الماضية عدة أسماء من لاعبي منتخب مصر الأول لضمهم خلال الأولمبياد القادمة، أبرزهم محمد صلاح لاعب ليفربول الإنجليزى ومنتخب مصر وطارق حامد لاعب نادى الزمالك ومنتخب مصر ومحمود حسن تريزيجية لاعب أستون فيلا الإنجليزى وأحمد حجازى لاعب ويست بروميتش ألبيون الإنجليزى ومحمد الشناوى حارس مرمى النادى الأهلى.



