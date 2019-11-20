تعرف على مشوار منتخب مصر الأولمبي في أمم أفريقيا تحت 23 عام

وصل المنتخب الأولمبي بقيادة المدرب "شوقي غريب" للمشهد النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عاماً والمقامة حالياً في مصر، والمؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020.





وضرب منتخب مصر موعداً مع منتخب كوت ديفوار في المباراة النهائية المقررة يوم الجمعة 22 نوفمبر في ملعب القاهرة الدولي.





وضمن المنتخبان وصولهما لأوليمبياد طوكيو 2020،في إنتظار المتأهل الثالث الذي سيتحدد بعد لقاء غانا وجنوب أفريقيا يوم الجمعة في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.





مشوار المنتخب الأولمبي جتى الوصول للمباراة النهائية





وشهد مشوار منتخب مصر الأولمبي للوصول للمبار اة النهائية العديد من المبارايات القوية، لكن الفراعنة الصغار تمكنوا من الفوز بجميع اللقاءات حتى الآن.





وتواجد أبناء شوقي غريب في المجموعة الآولى رفقة منتخبات مالي وغانا والكاميرون، وإستهل منتخب مصر مباريات البطولة ضد مالي، وفاز الفراعنة بهدف نظيف للنجم مصطفي محمد.





في الجولة الثانية تخطى منتخب مصر عقبة غانا بنتيجة 3-2، حيث سجل أهداف الفراعنة مصطفى محمد ورمضان صبحي وأحمد ياسر ريان.





وفي ختام المجموعة الثالثة، تغلب منتخب مصر على منتخب الكاميرون، بنتيجة 2-1 حيث سجل هدفي مصطفى محمد هداف البطولة حتى الآن.





وبذلك تصدر منتخب مصر المجموعة الأولى، ليواجه منتخب جنوب أفريقيا وصيف المجموعة الثانية، وينتصر الفراعنة بثلاثية نظيفه سجلها رمضان صبحي وعبدالرحمن مجدي (هدفين)، ليتأهل منتخب مصر للمباراة النهائية والأوليمبياد، وبواجة منتخب كوت ديفوار في النهائي.





مشوار منتخب كوت ديفوار حتى الوصول للمباراة النهائية





وقع منتخب كوت ديفوار في المجموعة الثانية، رفقة منتخبات جنوب أفريقيا وزامبيا ونيجيريا، حيث بدأ مشواره بفوز على منتخب نيجيريا بهدف نظيف سجله سيلاس جناكا.





في المباراة الثانية خسر الأفيال بهدف نظيف من منتخب جنوب أفريقيا، قبل أن يفوز على منتخب زامبيا بهدف كوادييو دابيلا، ليتأهل في قمة المجموعة برصيد 6 نقاط.





وواجه منتخب كوت ديفوار منتخب غانا في لقاء نصف النهائي، الذي إنتهى بالتعادل بهدفين في كل شبكة، قبل أن يحسم الأفيال المباراة بركلات الترجيح بنتيجة 3-2، ليتأهل الفريق للمبارة النهائية ولأوليمبياد طوكيو.



