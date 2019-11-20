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"تخلصوا منه فورا".. إعلامي عائد من قطر يُحذر من ريسيفر "بي إن سبورت"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:57 ص
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بوابة الفجر
كساب أحمد
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حذر الإعلامي محمد صفوت، العائد من قناة "بي إن سبورت القطرية"، من "ريسيفر" شبكة "بي إن سبورت"، قائلاً: "هذا الرسيفر يقوم بتسجيل كل شيء في منزلك، سوءا وقت مشاهدة البرامج، أو أهم البرامج التي تشاهدها، وعدد الأشخاص الذين يشاهدون البرامج أو المبادرة، ويعد احصائية يومية لكل مستخدمي هذا الريسيفير من الصعب معرفتها بأي طريقة عادية". 

وتابع "صفوت"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هذه الريسفير يقوم بجميع المعلومات الخاصة بكل مواطن، موجهًا رسالة لكل مواطن لديه هذه الريسفير، قائلأ: "كل مواطن لديه هذه الجهاز عليك أن تستغني عنه فورًا".

ولفت إلى أن المواطن قد يقوم بشراء ريسيفر قادر على فك شفرة قناة بي أن سبورت، لأن امتلاك هذه الريفسير يعتبر جاسوس في البيت، متابعًا:" لو بتحب بلدك وعيلتك لازم تتخلى عن هذا الريسيفير".
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جاسوس بي ان سبورت إعلاميين أخبار مصر

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