صندق "تحيا مصر": نسعى لنشر الفرحة بين الشعب المصري

قال الدكتور محمد مختار، رئيس صندوق "تحيا مصر"، إن مبادرة "دكان الفرحة" لنشر الفرحة بين المصريين، لافتَا إلى أن هذه المبادرة وفرت ربع مليون قطعة ملابس جديدة، لطلاب الجامعة غير القادرين، من خلال انشاء معارض في الكثير من الجامعات.



وتابع رئيس صندوق "تحيا مصر"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع على فضائية "الحدث اليوم"، مساء الثلاثاء، أن الصندوق يعمل على تحديد عدد من اليتيمات أو ذوي الهمم المقبلين على الزواج، ويتم توفير كافة الأجهزة المنزلية والأدوات الكهربائية لهن.



وأشار إلى أن الصندوق يتواصل مع الجمعيات المدنية المتواجدة في قرى مصر، لمعرفة الفتيات المقبلات على الزواج، وفي حاجة إلى دعم.







