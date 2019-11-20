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البرازيل ضد كوريا الجنوبية.. السامبا يتخلص من لعنة "كوبا أمريكا" ويُكرس عقدته أمام الشمشون الكوري

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:19 ص
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البرازيل
البرازيل
علاء خليف
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البرازيل ضد كوريا الجنوبية – عاد منتخب السامبا البرازيلية إلي سكة الإنتصارات مجددًا، بالفوز على المنتخب الكوري الجنوبي بنتيجة 3-0 في المباراة الدولية الودية التي جمعت المنتخبين مساء الثلاثاء 19 – 11 – 2019، في إطار استعدادات المنتخب البرازيلي لتصفيات كأس العالم 2022 والنسخة الاستثنائية من كوبا أمريكا.

نتيجة مباراة البرازيل ضد كوريا الجنوبية

حقق منتخب البرازيل فوزًا عريضًا ضد كوريا الجنوبية في المباراة التي جرت بينهما على ملعب "محمد بن زايد"، بالإمارات، وسجل أهداف المنتخب البرازيلي كل من، لوكاس باكيتا، وفيليبي كوتينيو، ودانيلو لويز دا سيلفا، في الدقائق 9، 36، 60 من زمن المباراة.

وجاء انتصار المنتخب البرازيلي في مباراته ضد كوريا الجنوبية بعد أيام قليلة من الهزيمة التي تلقاها أمام منتخب الأرجنتين بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما في السعودية ضمن فعاليات موسم الرياض.

منتخب البرازيل يتخلص من لعنة "كوبا أمريكا"

نجح منتخب البرازيل في التخلص من لعنة التتويج بلقب النسخة الأخيرة من بطولة كوبا أمريكا، وعاد منتخب السامبا للانتصارات مجددًا بعدما غابت عنه خلال المباريات الخمسة الماضية وتحديدًا منذ تتويجه بلقب البطولة القارية في 7 يوليو الماضي على حساب بيرو.

منتخب البرازيل عقب تتويجه بكأس كوبا أمريكا، خاض 5 مباريات ودية أمام كولومبيا 2-2، ثم تقابل مع بيرو وخسر بهدف دون رد، والتقي في مباراته الثالثة مع السنغال وتعادل الفريقين 1-1، ثم تعادل بنفس النتيجة مع منتخب نيجيريا، وخسر في مباراته الخامسة أمام الأرجنتين 1-0.

ونجح منتخب البرازيل في التخلص من لعنة كوبا أمريكا وحقق أول انتصار له منذ انتهاء البطولة على منتخب كوريا الجنوبية بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما بالامارات مساء الثلاثاء.

منتخب البرازيل يُكرس عقدته ضد كوريا الجنوبية

حافظ منتخب البرازيل على تفوقه التاريخي علي منتخب كوريا الجنوبية بعد الفوز عليه 3-0 في المباراة التي جرت بينهما مساء الثلاثاء، حيث تقابل المنتخبين في 4 مباريات طوال تاريخهما فاز بهما جميعا منتخب السامبا.

أول مباراة جمعت البرازيل وكوريا الجنوبية في كانت في أولمبياد 1964 وفاز المنتخب البرازيلي 4-0، وخاض بعدها المنتخبين 3 مباريات ودية انتهت جميعا لصالح البرازيل، حيث فاز 3-2 في عام 2002، ثم فاز بنتيجة 2-0 في مباراة جمعتهما عام 2013، وأخيرًا فاز في مباراة أمس الثلاثاء بثلاثية نظيفة.

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