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نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:16 ص
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المنتخب الأولمبي
المنتخب الأولمبي
علاء خليف
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نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا، حيث نجح منتخبنا الأوليمبي في تحقيق انتصارًا عريضًا على حساب ضيفه المنتخب الجنوب إفريقي بنتيجة 3 – 0 في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الثلاثاء، على ستاد "القاهرة الدولي"، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا المقامة بمصر.

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا في نصف نهائي أمم إفريقيا:

منتخب مصر تأهل لمواجهة جنوب إفريقيا في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولي برصيد 9 نقاط جمعها من 3 انتصارات علي مالي 1-0، وغانا 3-2، والكاميرون 2-1، وكان يريد منتخبنا الوطني الفوز والتأهل للمباراة النهائية لحسم تأهله للأولمبياد "طوكيو 2020".

منتخب مصر قدم أداءًا هجوميًا رائعًا خلال أحداث الشوط الأول بقيادة نجم الأهلي رمضان صبحي، بينما اعتمد المنتخب الجنوب إفريقي على الهجمات المرتدة السريعة، ونجح منتخب الفراعنة في الوصول لمرمي المنافس عدة مرات طوال أحداث الشوط، ولكن لم يسجل أي أهداف، لينتهي الشوط بالتعادل السلبي بدون أهداف.

في الشوط الثاني واصل منتخب مصر الضغط الهجومي المكثف على دفاعات جنوب إفريقيا، من اجل تسجيل هدف التقدم، واستطاع رمضان صبحي الحصول على ركلة جزاء بعد اصطدام الكرة في يد مدافع الضيوف، وسدد رمضان ركلة الجزاء بالدقيقة 59 معلنًا عن هدف أول للفراعنة.

استمر منتخب مصر متقدمًا على جنوب إفريقيا بهدف نظيف حتي الدقيقة 84، قبل إضافة عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني من تسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ثم عاد اللاعب نفسه وسجل الهدف الثالث للمنتخب بالدقيقة 89 ليحقق منتخبنا الوطني فوزا عريضًا بثلاثية نظيفة.

وتأهل منتخب الفراعنة لمواجهة كوت ديفوار في المباراة النهائية لبطولة أمم إفريقيا تحت 23 عامًا، وذلك بعدما انتهت نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا، بفوز منتخبنا بنتيجة 3-0، ويقام النهائي يوم 22 نوفمبر الجاري.
العودة إلي الأولمبياد. وإنجاز شوقي غريب:

تأهل منتخب مصر إلي الأولمبياد للمرة الثانية عشر في تاريخه بعد أعوام (1920، 1924، 1928، 1936، 1948، 1952، 1960، 1980، 1984، 1992، 2012)، ويتطلع منتخبنا الوطني لتحقيق نتائج جيدة في النسخة القادمة من الأولمبياد، خاصة وأنه يمتلك جيلا يضم مجموعة مميزة من اللاعبين أصحاب المواهب الكروية.

كما حقق شوقي غريب مدرب منتخب مصر انجازا تاريخيا بعدما أصبح أول مصري يشارك في الأولمبياد لاعبا ومدربًا، حيث سبق وشارك مع منتخب الفراعنة في أولمبياد لوس أنجلوس 1984 كـ"لاعب"، والآن صعد بالمنتخب الأوليمبي إلي طوكيو 2020 كـ"مدرب".

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