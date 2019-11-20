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الولايات المتحدة تتحدى إيران بـ"قوة المهام القاصفة"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 01:15 ص
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حاملة الطائرات الأمريكية
حاملة الطائرات الأمريكية
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كشفت القيادة المركزية للقوات الأمريكية، عن عبور حاملة الطائرات "ابراهام لينكولن"، مضيق هرمز الذي تشرف عليه إيران.

ونشرت القيادة المركزية عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، صورة حاملة الطائرات، وعلقت عليها قائلة إنها عبرت ضمن "قوة المهام القاصفة".

وجددت القيادة تأكيدها على "التزام الولايات المتحدة وشركائها الإقليميين بالتدفق الحر للتجارة والأمن البحري الإقليمي وحرية الملاحة".

الجدير بالذكر أن العلاقة بين واشنطن وطهران متوترة بشكل كبير في الفترة الأخيرة، وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أن بلاده أرسلت منظومات رادار ومنظومات صاروخية، لمنطقة الشرق الأوسط، لحماية شركاء بلاده من تهديدات إيران.

ويقع مضيق هرمز تحت إشراف إيران، والتي تهدد بإغلاقه من حين لآخر.
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الكلمات المفتاحية

واشنطن حاملة طائرات الولايات المتحدة ابراهام لينكولن إيران

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