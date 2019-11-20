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بعد نجاحه في "ممالك النار".. تعرف على أول أعمال معتز هشام بالدراما

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:38 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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نجح الطفل معتز هشام، أن يحقق نجاحًا كبيرًا بتقديم شخصية "سليم بن بايزيد بن محمد الفاتح، في مسلسل" ممالك النار "بطولة النجم خالد النبوي، والذي يعرض حاليًا عبر شاسة "إم بي سي مصر".

وأصبح معتز هشام، حديث السوشيال ميديا، بعد الأداء المتميز في مسلسل "ممالك النار"، ورغم أن هذا المسلسل هو السبب في شهرة معتز هشام، لكنه قدم من قبله مسلسل "أبو عمر المصري" في عام 2018، مع النجم أحمد عز.

أولى أعماله بالدراما
وقدم معتز هشام، في مسلسل أبو عمر المصري، دور ابن الفنان أحمد عز، لكنه لم يحقق الشهره الواسعه الذي حققها في مسلسل "ممالك النار"، الذي يعرض حاليًا.

"ممالك النار"
مسلسل ممالك النار يتناول في إطار تاريخي الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.

مسلسل ممالك النار من بطولة خالد النبوي، محمود نصر، نضال نجم، كندة حنا، سعد مينا، خالد نجم، محمد حاتم.

يتناول المسلسل في إطار تاريخي الحقبة الأخيرة لدولة المماليك، وسقوطها على يد العثمانيين في القرن السادس عشر، وانضمام البلاد المصرية والشامية إلى الدولة العثمانية.



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