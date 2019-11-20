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ويلز تفوز على المجر وتتأهل ليورو 2020

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
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ويلز
ويلز
وكالات
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حقق منتخب ويلز فوز غالي على نظيره المجري بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في اطار منافسات التصفيات المؤهلة الى امم اوروبا 2020.

خطف منتخب ويلز بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) في الجولة الأخيرة من التصفيات بفضل الفوز على ضيفه المجري 2 /صفر الثلاثاء في ختام مبارياتهما بالمجموعة الخامسة.

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها فاز منتخب سلوفاكيا على ضيفه اذربيجان 2 /صفر.

ولحق المنتخب الويلزي بنظيره الكرواتي إلى يورو 2020 بعد أن كان المنتخب المجري قاب قوسين أو أدنى من خطف بطاقة التأهل.

ولكن منتخب ويلز قلب كل الموازين وحسم الفوز بهدفين حملا توقيع ارون رامسي في الدقيقتين 15 و47.

وعلى ملعب أنتونا مالاتينسكيو فاز منتخب سلوفاكيا على ضيفه اذربيجان بهدفين دون رد حملا توقيع روبرت بوزينيك في الدقيقة 19 ومارك هامشيك في الدقيقة 86.

ويتصدر منتخب كرواتيا المجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة مقابل 14 نقطة لويلز في المركز الثاني و13 نقطة لسلوفاكيا في المركز الثالث و12 نقطة للمجر في المركز الرابع وتتذيل اذربيجان المجموعة بنقطة واحدة.
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