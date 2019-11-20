نجم "ممالك النار" الطفل معتز هشام: بدأت التمثيل على المسرح منذ خمس سنوات (فيديو)





وأشر إلى أن موهبته في التمثيل انطلقت في قصر الثقافة بالفيوم، وبعدها شاهده أحد الأشخاص واكتشف موهبته ونصحه بالتوجه إلى مكاتب الكاستنج وبالفعل ذهب إلى هناك وجاءت له فرصة برنامج في بيتنا ضيف



يذكر أن الطفل معتز هشام كان قد لفت لأنظار إليه بعد تقديم دور "سليم بن يزيد بن محمد الفاتح" فى مسلسل "ممالك النار" بعدما عرضت أولى حلقاته الأحد الماضي.



وأشاد عدد كبير من المشاهدين عن إعجابهم بأداءه وأطلقوا عليه عمر الشريف الجديد، وذلك من خلال تعليقاتهم على السوشيال ميديا.



مسلسل "ممالك النار" من بطولة عدد كبير من النجوم ومنهم خالد النبوى فى دور طومان باى، والسورى رشيد عساف فى دور قنصوة الغورى، والسورى محمود نصر فى دور سليم الأول.









قال الطفل معتز هشام، الذي خطف الأنظار ببراعة أدائه في مسلسل "ممالك النار"، إنه بدأ التمثيل على خشبة المسرح منذ 5 سنوات.وأضاف معتز هشام خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر في برنامج يحدث في مصر عبر شاشة MBC، أن عمره حاليًا 16 عامًا، وقد بدأ مشواره الفني في سن صغير.