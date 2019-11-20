عاجل.. معتز هشام يكشف مفاجأة حول مستقبله المهني بعد نجاحه في "ممالك النار" (فيديو)





كشف الطفل معتز هشام، نجم مسلسل "ممالك النار" مفاجأة حول مستقبله المهني بعد نجاحه في شخصية السلطان سليم الأول في مسلسل "ممالك النار".





وأشار خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، إلى أنه يتمنى دخول معهد السينما لكن للأسف الشديد والدته ترفض ذلك.





وأشار إلى أنه في حالة استمرار والدته على موقفها الرافض فسيتجه إلى دراسة "تجارة انجلش" بجانب التمثيل.







