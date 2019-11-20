Advertisements
Advertisements
Advertisements

عاجل.. معتز هشام يكشف مفاجأة حول مستقبله المهني بعد نجاحه في "ممالك النار" (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:59 ص
Advertisements
بوابة الفجر
Advertisements

كشف الطفل معتز هشام، نجم مسلسل "ممالك النار" مفاجأة حول مستقبله المهني بعد نجاحه في شخصية السلطان سليم الأول في مسلسل "ممالك النار". 

وأشار خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر" المذاع على قناة "إم بي سي مصر" مع الإعلامي شريف عامر، إلى أنه يتمنى دخول معهد السينما لكن للأسف الشديد والدته ترفض ذلك.

وأشار إلى أنه في حالة استمرار والدته على موقفها الرافض فسيتجه إلى دراسة "تجارة انجلش" بجانب التمثيل.




Advertisements

الكلمات المفتاحية

معتز هشام الممالك الفجر الفني

أخبار تهمك

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 5 ساعات

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 6 ساعات

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 3 ساعات

غادة عادل تخضع لعملية جراحية بسبب ألم شديد بالمعدة

منذ ساعتين و 15 دقيقة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 12 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 10 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 6 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 6 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 9 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

برومو مسلسل "ممالك النار" يحقق نجاحا فور عرضه (فيديو)

ممالك النار | شاهد الحلقة الأولى من مسلسل خالد النبوي الجديد على قناة MBC ام بي سي .. اعرف موعد عرضها وتردد القناة

تعرف على موعد عرض مسلسل "ممالك النار"

"ممالك النار".. قصة السلطان "طوباي" الشخصية التي يجسدها خالد النبوي

شاهد.. خالد النبوي يروج لـ"ممالك النار" عبر تويتر" (صورة)

نهى عابدين تشيد بالوجه الصاعد معتز هشام في مسلسل "ممالك النار" (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status