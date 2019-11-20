Advertisements
Advertisements
Advertisements

"مصر بلدنا التاني".. أول تعليق من والد الطالب السوداني "ضحية التنمر"

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:41 ص
Advertisements
طالب التنمر
طالب التنمر
هدى عبدالرازق
Advertisements
عقب انجلو مانوث، والد طالب جنوب السودان الذي تعرض للتنمر، على إدلاء نجله بأقواله أمام النيابة العامة فيما تعرض له، قائلا: "كل خير، مصر بلدنا التاني، والمصريين إخواتنا".

وأشار "مانوث"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن ابنه تعرض للمضايقات من هؤلاء الشباب أثناء ذهابه للمدرسة، مضيفا: "شابين مسكوه، والثالث صوره".

وأضاف والد ضحية التنمر: "مش كل الناس زي بعض، في يد طويل، ويد قصير، وفي السودان عندنا ناس كده"، مؤكدًا أن ما حدث مع نجله لا يعبر عن تعامل المصريين معه، منوها بأن نجله أكد أمام النيابة أن ما تعرض له لم يكن "هزار".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

واقعة التنمر مصر بلدنا التاني مصر محمد الباز ضحية التنمر جنوب السودان الطالب السوداني

أخبار تهمك

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 16 ساعة

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 15 ساعة

أحمد موسى يُفجر مفاجأة حول جنسية عمرو واكد الإسرائيلية (فيديو)

منذ أقل من ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 15 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 18 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 15 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 19 ساعة

بعد سقوط المتهمين.. نادي الشذوذ الجنسي والدعارة بمدينتي من الداخل (صور)

منذ حوالي 17 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. رينيه فايلر يتراجع في أزمة صفقة كهربا

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 21 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 15 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل| مفاجأة مدوية.. الباز: مفجر معهد الأورام كان يستهدف مسئول مصري كبير

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

آخرهم بدرية طلبة.. حملة "أنا ضد التنمر" تجمع رسائل وحكايات المشاهير

مني زكي: "أنا وزوجي وبنتي تعرضنا للتنمر"

"أديب" عن تعرضه للتنمر في الصغر: "كانوا بيقولولي يا تخين لحد ما اتعقدت"

منى زكي تكشف قصة تعرض ابنتها للتنمر

طفلة تتعرض للتنمر بمدرسة في الإسكندرية بسبب وظيفة والدها.. ومحاميها يكشف الواقعة (فيديو)

ايمن عطاالله: القانون المصري ليس به عقوبة للتنمر

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
01:48 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

08:21 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status