"مصر بلدنا التاني".. أول تعليق من والد الطالب السوداني "ضحية التنمر"





عقب انجلو مانوث، والد طالب جنوب السودان الذي تعرض للتنمر، على إدلاء نجله بأقواله أمام النيابة العامة فيما تعرض له، قائلا: "كل خير، مصر بلدنا التاني، والمصريين إخواتنا".وأشار "مانوث"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن ابنه تعرض للمضايقات من هؤلاء الشباب أثناء ذهابه للمدرسة، مضيفا: "شابين مسكوه، والثالث صوره".وأضاف والد ضحية التنمر: "مش كل الناس زي بعض، في يد طويل، ويد قصير، وفي السودان عندنا ناس كده"، مؤكدًا أن ما حدث مع نجله لا يعبر عن تعامل المصريين معه، منوها بأن نجله أكد أمام النيابة أن ما تعرض له لم يكن "هزار".