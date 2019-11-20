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بولندا تحقق فوز غالي على سلوفينيا وتعبر بتصفيات يورو 2020

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:56 ص
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بوابة الفجر
وكالات
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حقق منتخب بولندا فوز غالي وثمين على نظيره سلوفينيا بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعت بينهم في طاار منافسات التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم.

انهى منتخب بولندا مشواره في التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم (يورو 2020) بالفوز على ضيفه السلوفيني 3 /2 اليوم الثلاثاء في ختام فعاليات المجموعة السابعة.

وفي مباريات أخرى بالمجموعة ذاتها فازت مقدونيا على اسرائيل 1 /صفر ولاتفيا على النمسا 1 /صفر.

ويتصدر منتخب بولندا المجموعة السابعة برصيد 25 نقطة بعد أن كان ضمن التأهل للبطولة القارية قبل فترة، رفقة منتخب النمسا الذي حل ثانيا برصيد 19 نقطة وتأتي سلوفينيا في المركز الثالث بـ15 نقطة ثم مقدونيا في المركز الرابع بـ14 نقطة ثم اسرائيل في المركز الخامس بـ11 نقطة ولاتفيا في المركز الأخير بثلاث نقاط.

وفي وارسو، سجل سيباستيان سزيمانسكي وروبرت ليفاندوفسكي هدفي بولندا في الدقيقتين الثالثة و54.

ورد منتخب سلوفينيا بهدفين حملا توقيع تيم ماتافز وجوسيب إيليشيش في الدقيقتين 14 و61.

لكن قبل تسع دقائق من نهاية المباراة خطف ياتسيك جورالسكي هدف الفوز لبولندا.

وعلى ملعب دواجافا ستاديوم حقق منتخب لاتفيا فوزه الأول وتغلب على النمسا بهدف حمل توقيع ماركيس أوس في الدقيقة 65.

وعلى ملعب فيليب أرينا، فاز منتخب مقدونيا على ضيفه الاسرائيلي بهدف وحيد سجله بوبان نيكولوف في الدقيقة 45.
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الكلمات المفتاحية

بولندا امم اوروبا اليورو 2020

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