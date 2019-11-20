إعلامي عائد من "بي إن سبورت" يكشف كارثة قطرية على أمن الخليج (فيديو)

قال الإعلامي محمد صفوت، العائد من قناة "بي إن سبورت القطرية"، إن دويلة قطر تفكر في بناء جسر يربطها بإيران، وهذا الأمر إن حدث، يعتبر كارثة عظمى على دول الخليج، مشيرًا إلى أن هناك توقعات باستغلال أحداث تنظيم كأس العالم لإعداد هذا الجسر.



وتابع "صفوت"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، ان إيران تعمل الآن على اطلاق طائرات بدون طيار من الدوحة، لتنفيذ بعض العمليات العسكرية ضد بعض الدول العربية، لافتَا إلى أن بعض الصحف الأمريكية تحدثت على أن الطائرات التي ضربت السعودية انطلقت من قطر.



وأشار إلى أن ايران حاولت تجنيده، في مقابل أن ينقل كافة المعلومات لإيران عن جهة عمله في قطر، وعند ذهابه إلى مصر يقوم بنفس الأمر، مشيرًا إلى أن تركيا حاولت تجنيده، ولكنه رفض هذا الأمر.

