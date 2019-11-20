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تونس تحقق فوز غالي على غينيا الاستوائية في التصفيات الأفريقية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:52 ص
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منتخب تونس
منتخب تونس
وكالات
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 حقق املنتخب التونسي فوز غالي على غينيا الاستوائية  بنتيجة هدف مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بيننهم في اطار منافسات التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية2021.

انتزع المنتخب التونسي لكرة القدم فوزا صعبا من مضيفه منتخب غينيا الإستوائية 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الثلاثاء في الجولة الثانية من منافسات المجموعة العاشرة بالتصفيات المؤهلة لنهائيات بطولة أمم أفريقيا التي ستقام في الكاميرون 2021.

ويدين المنتخب التونسي بالفضل في هذا الفوز للاعبه وهبي الخزري الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 74.

ورفع المنتخب التونسي رصيده إلى ست نقاط في صدارة الترتيب، وظل منتخب غينيا الإستوائية بلا نقاط في قاع الترتيب.

وفي المباراة الثانية، قلب المنتخب الليبي تأخره بهدف أمام ضيفه التنزاني إلى فوز 2 / 1.

وتقدم المنتخب التنزاني بهدف سجله مبوانا ساماتا من ركلة جزاء في الدقيقة 18 وتعادل ساند مسعود للمنتخب الليبي في الدقيقة 67 من ركلة جزاء قبل أن يسجل أنيس محمد سلتو هدف الفوز للمنتخب الليبي في الدقيقة 81.

وشهدت المباراة طرد حمدو الهوني، لاعب المنتخب الليبي، في الدقيقة 87.

وحصد المنتخب الليبي أول ثلاث نقاط له في التصفيات ليقفز للمركز الثاني، وتوقف رصدي تنزانيا عند ثلاث نقاط في المركز الثالث.

كانت الجولة الأولى شهدت فوز المنتخب التونسي على نظيره الليبي 4 / 1 وفوز تنزانيا على غينيا الإستوائية 2 / 1.
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الكلمات المفتاحية

منتخب تونس بطولة أمم افريقيا

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