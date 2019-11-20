بتكليف من "تميم".. خطة قطرية لتقليل حجم العمالة المصرية (فيديو)

قال الإعلامي محمد صفوت، العائد من قناة "بي إن سبورت القطرية"، إن قطر تعاني من نقص في الدولار بعد المقاطعة العربية للدوحة، لافتَا إلى أنه في بداية تواجده في قطر، كان يستطيع تغير أي كم من الدولار، لكن في الفترة الأخيرة، لم يكن يستطع تغيير أكثر من 5 آلاف دولار فقط.



وتابع "صفوت"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن هناك إعادة هيكلة في قناتي "الجزيرة" و"بي إن سبورت" بسبب التأثر بالمقاطعة العربية، لتقليل الموظفين وتقليل الأعباء المالية، لافتَا إلى أن قطر تركز الآن على تنظيم كأس العالم، وبدأت تقلل الإنفاق على الإعلام الفترة الأخيرة نتيجة الحصار الاقتصادي.



وأشار إلى أن هناك خطاب رسمي أُرسل للعاملين في قناتي "الجزيرة" و"بي إن سبورت" عن تسريح بعض العاملين، مشيرًا إلى أن قطر لديها خطة لتقليل عدد المصرية لـ30 ألف عامل فقط، بعدما كان عدد العاملين قبل المقاطعة بـ300ألف عامل وهذا بتكليف من أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني.

