"وهدان" عن دعوة رئيس البرلمان للانعقاد قبل 8 ديسمبر: تعديلات وزارية



وأشار "وهدان"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي شريف عامر برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن الشعب المصري كله ينتظر إجراء تعديلات وزارية لتجديد الدماء، وتحريك المياه، حيث هناك بعض الوزراء لم يقوموا بدورهم بشكل كامل، وليس لديهم ما يقدموه، معقبا: "التغيير سنة الحياة".



وأضاف أن مدة المجلس القانونية 5 سنوات تبدأ من أداء اليمين، والذي كان يوم 9 يناير 2016، ومن ثم تنتهي مدة المجلس في 9 يناير 2021، ويبدأ ترتيب للانتخابات الجديدة في نوفمبر 2020.







كشف النائب سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، أن تصريح رئيس البرلمان بإمكانية عقد جلسة استثنائية قبل 8 ديسمبر، قد تكون مؤشر لاحتمالية أن يكون هناك تعديلات وزارية، وفي هذه الحالة سينعقد المجلس لإقرار التعديلات الوزارية الجديدة.