مبارايات ودية.. كرواتيا تتغلب على جورجيا ودياً

حقق منتخب كرواتيا فوز صعب على نظيره جورجيا بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين والتي شهدت تألق الكروات وصيف كأس العالم 2018.





قلب منتخب كرواتيا لكرة القدم تأخره بهدف أمام ضيفه جورجيا إلى فوز 2 _ 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.





وتقدم منتخب جورجيا بهدف سجله جيورجي ابورجانيا في الدقيقة 18 وتعادل كرواتيا بهدف سجله جورام كاشيا، لاعب جورجيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26 قبل أن يسجل ايفان بيريسيتش هدف الفوز في الدقيقة 53.



