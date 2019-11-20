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مبارايات ودية.. كرواتيا تتغلب على جورجيا ودياً

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:39 ص
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كرواتيا
كرواتيا
وكالات
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حقق منتخب كرواتيا فوز  صعب على نظيره جورجيا بهدفين مقابل هدف وحيد في مباراة ودية جمعت بين المنتخبين والتي شهدت تألق الكروات وصيف كأس العالم 2018.

قلب منتخب كرواتيا لكرة القدم تأخره بهدف أمام ضيفه جورجيا إلى فوز 2 _ 1 خلال المباراة الودية التي جمعتهما اليوم الثلاثاء.

وتقدم منتخب جورجيا بهدف سجله جيورجي ابورجانيا في الدقيقة 18 وتعادل كرواتيا بهدف سجله جورام كاشيا، لاعب جورجيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 26 قبل أن يسجل ايفان بيريسيتش هدف الفوز في الدقيقة 53.

وجاء تشكيل منتخب كرواتيا كالتالي : 
حراسة المرمى : كالينيتش 
خط الدفاع :  بارتوليتش، سكراتس، جيدفاج، ميلنجاك. 
خط الوسط: باديتش، كوفاسيتش، باساليتش. 
خط الهجوم: بيرسيتش، أوريتش، ريبيتش.  
 
جدير بالذكر أن المنتخب الكرواتي قد ضمن التأهل والتواجد في بطولة يورو 2020، حيث احتل صدارة المجموعة الخامسة برصيد 17 نقطة.  
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الكلمات المفتاحية

كرواتيا اليورو 2020

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