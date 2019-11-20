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معتز هشام يجسد مشهدا من "ممالك النار" على الهواء.. شاهد رد فعل شريف عامر (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:46 ص
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بوابة الفجر
أماني سلام
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جسد النجم معتز هشام، مشهدًا  من شخصية "سليم الأول" التي جسدها في مسسلسل "ممالك النار" على الهواء.

وتفاعل شريف عامر، مع المشهد خلال استضافته للطفل في برنامج "يحدث في مصر". 

وأعرب الأعلامي شريف عامر، عن سعادته، وانبهاره الشديد بأداء هشام معتز، الذي لم يقدم سوي أعمال قليلة في مشواره الفني، قائلًا له: "إيه الحلاوة دي هايل الناس بتصفق في الأستوديو". 

تصريحاته في البرنامج
وكان قال معتز هشام، في أول حوار تلفزيونى له إنه لم يتوقع ردود الأفعال القوية على دوره في "ممالك النار".

وأضاف معتز هشام تلقيت الكثير من طلبات الصداقة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومكنتش مصدق، اللى بيحصل".



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الكلمات المفتاحية

معتز هشام مسلسل شريف عامر الممالك الفجر الفني

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