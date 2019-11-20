لأول مرة.. تطبيق تقنية الـ "var" في خليجي 24

كشف مصدر مسؤول داخل لجنة الحكام في اللجنة المنظمة لبطولة كأس الخليج العربي "خليجي 24" عن اعتماد تطبيق تقنية حكم الفيديو المساعد "فار" في بطولة خليجي 24 لأول مرة في تاريخ البطولة، بعد التنسيق مع اللجنة المحلية المنظمة واتحاد الكرة القطري .





ويطبق الاتحاد القطري التقنية في بطولة الدوري المحلي منذ بداية الموسم 2019 / 2020 ، وسبق وأن تم اعتمادها الموسم الماضي في بطولتي كأس قطر وكأس الأمير على سبيل التجربة وحققت نجاحا كبيرا .





وقال المصدر إن الحكام الخليجيين المشاركين في إدارة منافسات بطولة خليجي 24 سيصلون إلى الدوحة يوم الخميس المقبل وفي اليوم التالي لوصولهم سيتم اجراء الاختبارات البدنية والفنية وكذلك المحاضرات حول تطبيق التقنية الجديدة في البطولة .





هذا وقد ارسلت جميع الاتحادات المشاركة في البطولة ترشيحات الحكام الذين وافقت على تواجدهم في هذه النسخة، وكذلك هناك حكام من بلجيكا وسويسرا كحكام محايدين سيتواجدون في هذه النسخة .





وعلمت وكالة الأنباء الألمانية أن لجنة الحكام في الاتحاد القطري لكرة القدم برئاسة هاني طالب بلان رشحت طاقما لتمثيل التحكيم القطري في البطولة بقيادة حكم الساحة خميس المري ،ويعاونه كلا من محمد ظرمان ورمزان النعيمي ومحمد الشمري .