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إعلامي عائد من قطر يفجر مفاجأة بشأن الهارب محمد علي (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:17 ص
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الهارب محمد علي
الهارب محمد علي
كساب أحمد
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قال الإعلامي محمد صفوت، العائد من قناة "بي إن سبورت القطرية"، إن المقاول الهارب محمد علي، كان على تواصل بمركز خاص بقناة الجزيرة لكي يتم توجيه فيما يقوله ضد الدولة المصرية، وهذا الأمر حدث في شهر سبتمبر الماضي.

وتابع "صفوت"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء، أن قناة الجزيرة كانت تطلب من الهارب محمد علي الحديث في نقاط معينة، من أجل إثارة الشارع المصري، وهذا الأمر ينطبق على الناشط وائل غنيم.

ولفت الإعلامي العائد من "بي إن سبورت القطرية"، إلى أن قناة الجزيرة قامت بإعداد مركز خاص بمصر، بعد غلق "الجزيرة مباشر مصر"، من أجل اثارة الشائعات ضد الدولة المصرية، من خلال وسائل التواصل الاجتماعي، أو بعض الأشخاص مثل المقاول الهارب محمد علي.
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محمد علي قناة الجزية بي ان سبورت الهارب محمد علي المقاول محمد علي

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