الأهلي يسعى لضم مهاجم أجنبي في يناير المقبل

أفاد مصدر في الأهلي بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يُخطط لضم مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشرط أن يتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.





وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن رينيه فايلر يطمح في التعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق.





وأشار المصدر إلى أن انضمام المهاجم الجديد قد يكون على حساب رحيل الأنجولي جيرالدو الذي يملك عروضًا للرحيل في غترة الانتقالات الشتوية المقبلة.





وذكر المصدر أن الأهلي يمتلك بين صفوفه عدد من المهاجمين وهم مروان محسن والمغربي وليد أزارو بالإضافة إلى صلاح محسن والنيجيري جونيور أجايي الذي أعاد فايلر توظيفه في هذا المركز منذ توليه منصب المدير الفني للفريق في الفترة الماضية.





يذكر ان جيرالدو شارك في مباراة واحدة رفقة الأهلي في الموسم الحالي تحديداً في مباراة سموحة التي شارك فيها كاملة.





ويفاضل مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي بين ثلاثة أسماء من المهاجمين الأجانب تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.





وأشارت التقارير إلى أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق يطمح في التعاقد مع أحد النجوم : الأنجولي بولو نجم بازل السويسري أو النيجيري إيليكي نجم لوزين، حيث يتألق الثنائي في منافسات الدوري السويسري.





وكشفت التقارير أن أحد الوكلاء عرض على إدارة الأهلي التعاقد مع أبوبكر تراولي نجم عجمان الإماراتي بعد تألقه بشكل رائع مع فريقه في الفترة الأخيرة.





وذكرت التقارير أن كلا من الثنائي الأجنبي المغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو يقتربان من الرحيل بشدة عن صفوف النادي الأهلي في يناير القادم من أجل فتح الباب لضم ثنائي أجنبي جديد.



