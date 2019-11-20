Advertisements
Advertisements
Advertisements

الأهلي يسعى لضم مهاجم أجنبي في يناير المقبل

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:33 ص
Advertisements
فايلر
فايلر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
أفاد مصدر في الأهلي بأن السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق يُخطط لضم مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة بشرط أن يتمكن من المشاركة في بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد المصدر في تصريحات صحفية أن رينيه فايلر يطمح في التعاقد مع مهاجم أجنبي في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة من أجل تدعيم الخط الأمامي للفريق.

وأشار المصدر إلى أن انضمام المهاجم الجديد قد يكون على حساب رحيل الأنجولي جيرالدو الذي يملك عروضًا للرحيل في غترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وذكر المصدر أن الأهلي يمتلك بين صفوفه عدد من المهاجمين وهم مروان محسن والمغربي وليد أزارو بالإضافة إلى صلاح محسن والنيجيري جونيور أجايي الذي أعاد فايلر توظيفه في هذا المركز منذ توليه منصب المدير الفني للفريق في الفترة الماضية.

يذكر ان جيرالدو شارك في مباراة واحدة رفقة الأهلي في الموسم الحالي تحديداً في مباراة سموحة التي شارك فيها كاملة.

ويفاضل مجلس إدارة النادي الأهلي في الوقت الحالي بين ثلاثة أسماء من المهاجمين الأجانب تمهيداً للتعاقد مع أحدهم خلال موسم الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير القادم.

وأشارت التقارير إلى أن رينيه فايلر المدير الفني للفريق يطمح في التعاقد مع أحد النجوم : الأنجولي بولو نجم بازل السويسري أو النيجيري إيليكي نجم لوزين، حيث يتألق الثنائي في منافسات الدوري السويسري.

وكشفت التقارير أن أحد الوكلاء عرض على إدارة الأهلي التعاقد مع أبوبكر تراولي نجم عجمان الإماراتي بعد تألقه بشكل رائع مع فريقه في الفترة الأخيرة.

وذكرت التقارير أن كلا من الثنائي الأجنبي المغربي وليد أزارو والأنجولي جيرالدو يقتربان من الرحيل بشدة عن صفوف النادي الأهلي في يناير القادم من أجل فتح الباب لضم ثنائي أجنبي جديد.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مهاجم الأهلي مهاجم أجنبي كرة القدم المصرية فايلر جيرالدو مهاجم النادي الأهلي الدوري المصري

أخبار تهمك

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 4 ساعات

غادة عادل تخضع لعملية جراحية بسبب ألم شديد بالمعدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 6 ساعات

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 7 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ ساعتين و 17 دقيقة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 6 ساعات

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 5 ساعات

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

رينيه فايلر يطرد نجم الأهلي.. ويطلب التعاقد مع الصفقة السوبر

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

الأهلي يرصد التعاقد مع نجم سموحة في يناير

عاجل.. الأهلي يتخلص من لاعب جديد

الأهلي يراقب الداهية "تراولي" لضمه في يناير (فيديو)

مهاجم عجمان الإماراتي مرشح لخلافة أزارو في الأهلي

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status