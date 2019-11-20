معتز هشام: لم أتوقع ردود الأفعال القوية على دوري في "ممالك النار" (فيديو)





قال الطفل معتز هشام بطل مسلسل "ممالك النار"، إنه لم يتوقع ردود الأفعال القوية على دوره في "ممالك النار".





وأضاف خلال لقائه في برنامج "يحدث في مصر"، المعروض على "أم بى سى مصر"، بعد إذاعة المسلسل تلقيت الكثير من طلبات الصداقة على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ومكنتش مصدق، اللى بيحصل".





وأشار إلى أنه لم اشعر بالقلق عند اختياره لأداء دور سليم الأول.



















