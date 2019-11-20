"روح ورجولة".. الفنانون يهنئون منتخب مصر الأولمبي على هزيمة جنوب إفريقيا







رانيا يوسف

ونشرت الفنانة رانيا يوسف، صورتين لمنتخب مصر الأوليمبي وعلقت قائلة: "مبروك تأهل منتخبنا الوطني الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 وإلى نهائي أمم إفريقيا".



مصطفى خاطر

وكتب الفنان مصطفى خاطر: "الحمد لله كده نقدر نقول الف مبروك لمنتخب مصر قوة و روح ورجوله في الأداء، ألف ألف مبروك يا رجاله، شرفتونا.. براف، منتخب مصر الأوليمبي".



رامز جلال

قال الفنان رامز جلال "مبروك يا رجاله فرحتونا وشرفتونا، مبروك التأهل لاولمبياد طوكيو 2020 ونهائي أمم افريقيا.. المنتخب الأوليمبي".



محمد هنيدي

ونشر الفنان محمد هنيدي عبر حسابه" تويتر "قائلا "الف الف مبروك لمنتخبنا العظيم للتأهل لأولمبياد طوكيو، شرفتونا".



أحمد جمال

"كما هنأ الفنان أحمد جمال، المنتخب قائلاً "عملوها الوحوش عاااااش منتخب الشباب، طوكيو ٢٠٢٠ في انتظاركم".



نبيل الحلفاوي

وعلق الفنان نبيل الحلفاوي قلتلكم .. ما استقبلوش أهداف لأنهم كانوا لسه ما واجهوكمش، ألف مبروك التأهل للأوليمبياد. شكرا عبد الرحمن مجدي، ما كنتش مستريح لضربة الجزاء. فرحتونا بجونين ملعوبين، فزتم على فرقة محترمة تستحق التقدير.. هارد لك لجنوب إفريقيا، عقبال تتويج روحكم العالية بالكأس يا شباب".













سيطرت على الشعب المصري حالة من السعادة بعد فوز منتخب مصر الأولمبي على هزيمه منتخب جنوب إفريقيا بنتيجة 3-0، في المباراة التي جمعتهما على استاد القاهرة، في الدور نصف النهائي من بطولة إفريقيا المؤهلة لأولمبياد طوكيو 2020.وحرص العديد من النجوم على تهنئة المنتخب والشعب المصري، بعد الفوز الذي حقق اليوم من خلال حساباتهم الشخصية.