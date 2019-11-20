إحالة 34 مدرسة بنجع حمادي في قنا للتحقيق.. تعرف السبب

قرر أبو الوفاء عبد السلام الدردير، مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، شمالي محافظة قنا، الثلاثاء، إحالة 34 مدرسة للشئون القانونية للتحقيق.



وقال " الدردير، إن قرار الإحالة راجع إلى تقاعس تلك المدارس في تسليم استمارات العاملين وصورة البطاقة الخاصة ببيانات الجهاز المركز للتنظيم والإدارة، والمطلوب تسليمهم بقسم الإحصاء بمدرسة نجع حمادي الصناعية الميكانيكية، قاعة الحاسب الآلي الدور الثالث.



وأوضح مدير عام الإدارة التعليمية بنجع حمادي، أن المدارس المحالة للشئون القانونية هي: "الإصلاح الزراعي الابتدائية – عزبة دنقل الابتدائية – عزبة عبد الرحمن الابتدائية بالهيشة، نجع ضاحي الابتدائية،الحفناوية الابتدائية المشتركة،الحلفاية قبلي الابتدائية، الدرب الابتدائية، الحاج محمد عبد الرحمن الابتدائي، الشرقي بهجورة الابتدائية، الصياد الابتدائية الحديثة، النجاحية الابتدائية للتعليم الأساسي، القصر الابتدائية للتعليم الأساسي، عزبة عارف للتعليم الأساسي، نجع بركة الابتدائية للتعليم الأساسي، نجع حمادي الابتدائية المشتركة، وحدة الغربي بهجورة الابتدائية، الأقباط بنات الابتدائية بنجع حمادي، الدومة الإعدادية، البرارة الإعدادية، أبوعموري الإعدادية، الحاج محمد عبد الرحمن الإعدادية، الشهيد علي محمود دياب الإعدادية بالشعانية، النجاحية الإعدادية، ساحل البقيلي الإعدادية، بركة الإعدادية للتعليم الأساسي، الشاورية الإعدادية، النصر الإعدادية بالرحمانية قبلي، عزبة البوصة الإعدادية، الشهيد خيرت القاضي الثانوية بنجع حمادي، الشرقي بهجورة الثانوية المشتركة، نجع حمادي الثانوية بنات، الرئيسية الإعدادية الثانوية، نجع حمادي الثانوية الزخرفية بنين، نجع حمادي الزخرفية بنات.



و في وقت سابق، شددت الإدارة التعليمية على ضرورة الانتهاء من تسليم تلك الاستمارات لتسليمها لجهاز التنظيم والإدارة.