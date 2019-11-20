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كيف احتفل المصريون فى الخارج بعيد ميلاد الرئيس السيسي (فيديو)

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:32 ص
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صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
أمنية فوزي
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كشف علاء ثابت، رئيس بيت العائلة المصرية، تفاصيل احتفالهم بعيد ميلاد الرئيس، قائلًا إنهم قرروا أمس في الساعة العاشرة مساءً أن يجهزوا للاحتفال بـ "عيد ميلاد" الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتابع "ثابت"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامجه "90 دقيقة"، المذاع على فضائية "المحور": "قمنا بعمل تورتة وعليها شمع على شكل علم مصر؛ للاحتفال الرمزي بعيد ميلاده"، معلقًا: "اليوم كان يوم عيد عندنا"، مستكملًا: "مصر كبيرة في نظر العالم، وفي نظر الشعب المصري".

وقال إنهم قاموا بعمل 4 وقفات للترحيب والاحتفال بالرئيس عبد الفتاح السيسي منذ وصوله لألمانيا حتى الآن، بالإضافة إلى إقامة وقفة لتوديعه قبل عودته لمصر.

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محمد الباز عيد ميلاد السيسي عيد ميلاد الرئيس السيسي في المانيا

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