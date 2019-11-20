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مبروك عطية: الرسول منع الناس من الطواف "عراة"حول الكعبة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 04:44 ص
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مبروك عطية
مبروك عطية
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر، إنه كان هناك طوائف قبل الإسلام تطوف حول الكعبة عراة، وكانت فلسفتهم أن الملابس التي يرتدوها قد عصوا الله فيها، حتى جاء الرسول –صل الله عليه وسلم- ومنع أن يطوف أحد حول الكعبة وهو عاري.

وعن الملابس الخاصة بالنساء، أشار "عطية"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الثلاثاء، إلى أن باب زي المرأة في الفقه الإسلامي هو سطر واحد هو ستر العورة، وارتبط ذلك بشروط صحة الصلاة.

وأوضح الدكتور مبروك عطية، أن العورة عند الرجل ما بين السرة وركبتيه، وكل جسد المرأة عورة عدا الوجه والكفين، معقبا: "قسما برب الكعبة مافي أكتر من هذا السطر في جميع كتب الفقه".
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