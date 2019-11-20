Advertisements
Advertisements
Advertisements

محافظ السويس يؤكد على متابعة أعمال النظافة العامة والجمع المنزلي بالأحياء

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:18 ص
Advertisements
اللواء عبد المجيد صقر
اللواء عبد المجيد صقر
أبوبكر عبد المعز
Advertisements
أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس على صيانة معدات النظافة والسيارات، لنجاح منظومة الجمع المنزلي ورفع المخلفات أولا بأول في الشوراع، ومتابعة هذه الأعمال يوميا، للقضاء على مشكلة القمامة، مشددًا على رؤساء الأحياء بعمل خطة للنظافة داخل شوارع الحي.

جاء ذلك خلال اجتماع، عقده محافظ السويس مساء الثلاثاء، لمتابعة تحسين أداء منظومة النظافة في الأحياء، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام، والأستاذ خالد سعداوي السكرتيرالعام المساعد، ورؤساء الأحياء وفريق الطوارئ، والتدخل السريع ومشرفي النظافة بالأحياء، ومساعدي وسكرتيري الأحياء.

وكلف المحافظ، السكرتير العام بعمل خطة بالمرور اليومي ومتابعة أعمال النظافة بكل حي للوقوف على منظومة الجمع المنزلي بالأحياء ونظافة شوارع الأحياء.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

محافظ أسوان عبد المجيد صقر النظافة اخبار

أخبار تهمك

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 9 ساعات

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 11 ساعة

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 10 ساعة

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

منذ حوالي 11 ساعة

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 11 ساعة

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 17 ساعة

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 9 ساعات

«كورة اون لاين» مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت I7SRY تايم سبورت رابط ماتش مصر مباشر NOW

منذ حوالي 11 ساعة

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 13 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 11 ساعة

موضوعات متعلقة

16 يوليو.. بدء العمل بمنظومة النظافة الجديدة في السويس

رفع 429 طنا قمامة ومخلفات من شوارع أحياء السويس (صور)

رفع 237 طن قمامة ومخلفات من شوارع السويس

رفع 620 طن قمامة ومخلفات من شوارع السويس أيام عيد الأضحى

محافظ السويس يبحث تطبيق منظومة النظافة للجمع المنزلي "صور"

محافظ السويس يؤكد على رصف عدد من الشوارع والبدء في تطبيق منظومة الجمع المنزلي (صور)

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

01:48 م

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

03:59 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status