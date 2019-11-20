محافظ السويس يؤكد على متابعة أعمال النظافة العامة والجمع المنزلي بالأحياء

أكد اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس على صيانة معدات النظافة والسيارات، لنجاح منظومة الجمع المنزلي ورفع المخلفات أولا بأول في الشوراع، ومتابعة هذه الأعمال يوميا، للقضاء على مشكلة القمامة، مشددًا على رؤساء الأحياء بعمل خطة للنظافة داخل شوارع الحي.





جاء ذلك خلال اجتماع، عقده محافظ السويس مساء الثلاثاء، لمتابعة تحسين أداء منظومة النظافة في الأحياء، بحضور الدكتور عبدالله رمضان، نائب المحافظ، واللواء طارق عبد العظيم، السكرتير العام، والأستاذ خالد سعداوي السكرتيرالعام المساعد، ورؤساء الأحياء وفريق الطوارئ، والتدخل السريع ومشرفي النظافة بالأحياء، ومساعدي وسكرتيري الأحياء.





وكلف المحافظ، السكرتير العام بعمل خطة بالمرور اليومي ومتابعة أعمال النظافة بكل حي للوقوف على منظومة الجمع المنزلي بالأحياء ونظافة شوارع الأحياء.