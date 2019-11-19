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"خامنئي": من الخطأ التصور انتهاء الحظر الاقتصادي خلال عام او عامين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:55 م
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علي خامنئي
علي خامنئي
الفجر
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قال المرشد الإيراني، علي خامنئي، إن الحظر الاقتصادي اشتد، ومن الخطأ التصور بأنه سينتهي في غضون عام او عامين بل سيظل فترة أطول.

ويذكر أن وصف المرشد الإيراني، علي خامنئي، موجة التظاهرات بأنها مسألة أمنية، ولم تكن احتجاجات شعبية.

وقال "خامنئي"، خلال تصريحاته مساء اليوم، إنه على الأصدقاء والأعداء أن يعرفوا أننا تصدينا للعدو في ساحة الحرب العسكرية والسياسية والأمنية".

وأضاف أن أعمال الأيام الأخيرة كانت مسألة أمنية، ولم تأت من الشعب.

وقال في إشارة إلى الاحتجاجات: "هذا ليس من صنع الشعب، هذا فعل الأشرار، هذا ما يفعله الأشرار، يجب الالتفات إلى هذا الأمر".

وفي وقت سابق، أكد المرشد الإيراني علي خامنئي أنه سيدعم أي قرار يتخذه رؤساء السلطات الثلاث بالإجماع، مضيفا أن رؤساء القوى الثلاث اتخذوا قرارا مدروسا ويتعين تطبيقه.

وأضاف خامنئي، حول خطة تقنين استهلاك الوقود، بأنه ليس من أصحاب الاختصاص في هذا المجال كما أن آراء الخبراء متفاوتة، لكنه بالمحصلة يدعم قرار رؤساء السلطات الثلاث.

وأوضح أنه من المؤكد أن بعض الإيرانيين مستاؤون من هذا القرار ولربما يلحق الضرر ببعضهم إلا أن أعمال التخريب وإحراق الممتلكات ليس من عمل المواطنين بل عمل الأشرار.


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الكلمات المفتاحية

علي خامنئي عامين عام انتهاء الحظر الاقتصادي اعمال التخريب إيران

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