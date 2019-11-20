"المالية" تصدم الموظفين بشأن الترقيات والتعيينات (فيديو)

قالت سارة عيد، رئيس وحدة الشفافية بوزارة المالية، إن الدولة تمكنت من تحجيم قيمة العجز والديون، حيث تمكنت مصر لأول مرة من تحقيق فائض مالي أولي، بحيث أن الإيرادات تكفي المصروفات مع استبعاد مكون فوائد الدين.



وأشارت "سارة"، خلال حوارها مع الإعلامي خالد أبو بكر برنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أن الدولة تستهدف تحقيق معدل عجز أقل هذا العام مقارنة بالعام الماضي ليصل إلى 6،2، مع العمل على دفع حركة التنمية وتشجيع الاستثمارات.



وأضافت أنه يجب العمل على استكمال كافة المشروعات الجاري العمل بها قبل البدء في تنفيذ مشروعات جديدة، وألا يكون هناك ترقيات في الجهاز الإداري إلا بالكفاءة، ولا يكون هناك تعيينات إلا في أضيق الحدود، والتي يكون لها علاقة بالعمل.

