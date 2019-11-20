أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 20-11-2019.. والريال السعودي يتراجع أمام الجنيه المصري

سعر العملات الأجنبية في مصر

عاود الجنيه المصري الارتفاع أمام العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء ، لتستفاد العملة المحلية من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 % يوم الخميس الماضي ، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومن ضمن أبرز العملات المتراجعة هو هبوط الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .

سعر العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري





متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم

سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0343 جنيهًا للشراء ، 16.1652 جنيهًا للبيع .





متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم

اصبح سعر 1 يورو يساوي 17.7627 جنيهًا للشراء ، 17.9110 جنيهًا للبيع .





متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر :

جنيه إسترليني 20.7451 جنيهًا للشراء ، 20.9226 جنيهًا للبيع .





متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر :

فرنك سويسري 16.1799 جنيهًا للشراء ، 16.3814 جنيهًا للبيع .





متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري :

100 ين ياباني 14.7509 جنيهًا للشراء ، 14.8755 جنيهًا للبيع .





اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم :

ريال سعودي 4.2755 جنيهًا للشراء ، 4.3106 جنيهًا للبيع .





سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم :

دينار كويتي 52.7981 جنيهًا للشراء ، 53.2468 جنيهًا للبيع .





سعر الدرهم الإماراتى اليوم :

درهم اماراتى 4.3656 جنيهًا للشراء ، 4.4014 جنيهًا للبيع .





سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم :