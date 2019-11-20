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أسعار العملات الأجنبية بالبنوك المصرية اليوم الأربعاء 20-11-2019.. والريال السعودي يتراجع أمام الجنيه المصري

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:10 ص
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سعر العملات الأجنبية اليوم
سعر العملات الأجنبية اليوم
الفجر الاقتصادي
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سعر العملات الأجنبية في مصر

عاود الجنيه المصري الارتفاع أمام العملات الأجنبية في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء ، لتستفاد العملة المحلية من قرار البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة بنسبة 1 % يوم الخميس الماضي ، ولايزال التحرك في أسعار العملات طفيفية لتستمر حالة الاستقرار النسبي  بالرغم من تباين الأداء في أداء سعر العملات الأجنبية أمام الجنيه المصري، ومن ضمن أبرز العملات المتراجعة هو هبوط الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم، وتتابع بوابة الفجر أسعار العملات الأجنبية في مصر لحظة بلحظة .


سعر العملات الأجنبية اليوم في مصر بالجنيه المصري

متوسط سعر الدولار الأمريكي امام الجنيه المصري اليوم 
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه 16.0343 جنيهًا  للشراء ، 16.1652 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر اليورو أمام الجنيه المصري اليوم 
اصبح سعر 1 يورو  يساوي 17.7627 جنيهًا للشراء ، 17.9110 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر الجنيه الإسترليني اليوم في مصر :
جنيه إسترليني 20.7451 جنيهًا للشراء ، 20.9226 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر الفرنك السويسري اليوم في مصر :
فرنك سويسري 16.1799 جنيهًا للشراء ، 16.3814 جنيهًا للبيع .

متوسط سعر الين الياباني أمام الجنيه المصري :
100 ين ياباني 14.7509 جنيهًا للشراء ، 14.8755 جنيهًا للبيع .

اسعار الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم :
ريال سعودي 4.2755 جنيهًا للشراء ، 4.3106 جنيهًا للبيع .

سعر الدينار الكويتى امام الجنيه المصري اليوم :
دينار كويتي 52.7981 جنيهًا للشراء ، 53.2468 جنيهًا للبيع .

سعر الدرهم الإماراتى اليوم :
درهم اماراتى 4.3656 جنيهًا للشراء ، 4.4014 جنيهًا للبيع .

سعر اليوان الصيني مقابل الجنيه المصري اليوم :
اليوان الصيني 2.2827 جنيهًا للشراء ، 2.3016 جنيهًا للبيع .


متوسط سعر العملات اليوم فى البنك المركزي

العملة

شراء

بيع

دولار أمريكي

16.0343

16.1652

يورو

17.7627

17.9110

جنيه إسترليني

20.7451

20.9226

فرنك سويسري

16.1799

16.3170

100 ين ياباني

14.7509

14.8755

ريال سعودي

4.2755

4.3106

دينار كويتي

52.7981

53.2468

درهم اماراتي

4.3656

4.4014

اليوان الصيني

2.2827

2.3016


توقعات جديدة عن سعر الدولار في 2020:

كشفت دراسة بحثية عن إن استقرار الجنيه المصري بالقرب من 16 دولاراً يعد عاملاً رئيسياً للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي.

وتوقعت أن يرتفع الجنيه أمام الدولار لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.
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