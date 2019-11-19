Advertisements
Advertisements
Advertisements

بالفيديو.. عبد الرحمن مجدي "قاذفة الصواريخ" فى منتخب مصر الأوليمبي

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:54 م
Advertisements
عبد الرحمن مجدي
عبد الرحمن مجدي
Advertisements
شهدت مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، تألق الفراعنة وعلى رأسهم اللاعب عبد الرحمن مجدي، وتمكن المنتخب الوطني بالفوز بثلاث أهداف نظيفة، ليتأهل الفراعنة تحت سن 23 عامًا رسميًا إلي أوليمبياد طوكيو 2020.

واستطاع اللاعب عبد الرحمن مجدي، لاعب نادي الإسماعيلي، والجناح الأيمن لمنتخب مصر الأوليمبي، أن يسجل هدفين في شباك منتخب جنوب أفريقيا فى تلك المباراة الحاسمة، بملعب إستاد القاهرة، جمعت المنتخبين في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت سن 23 عامًا، المؤهله لأوليمبيات طوكيو 2020.

أحداث مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا

الهدف الأول
تمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الأول خلال الشوط الثاني بالدقيقة 59، بقدم رمضان صبحي من ركلة جزاء.

الهدف الثاني
فى الدقيقة 84 سجل منتخب مصر هدفة الثاني فى شباك منتخب جنوب إفريقيا، بقدم اللاعب عبد الرحمن مجدي بعد تسديدة قوية له ردها الدفاع ليكملها من جديد فى المرمي.

الهدف الثالث
سجل منتخب مصر الهدف الثالت فى الدقيقة 89، بقدم اللاعب عبد الرحمن مجدي بعد أن سدد بيسراه كرة صاروخية فى المرمي، سقطت من يد الحارس وزحفت إلي الشباك.

وتصدر عبد الرحمن مجدي نجم فريق الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي، محركات البحث على جوجل بتسجيله هدفين الفارق بينهم 5 دقائق فقط فى شباك منتخب جنوب إفريقيا.

مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة
سيواجه منتخب مصر الأوليمبي منتخب كوت ديفوار فى المباراة القادمة يوم الجمعة المقبل والموافق 22- 11- 2019، وستنقل المباراة على قناة "تايم سبورت" عبر ترددها الأرضي، كما ستذاع على قناة "بي ان سبورت hd 10".


Advertisements

الكلمات المفتاحية

هدف عبد الرحمن مجدي الثاني هدف عبد الرحمن مجدي منتخب مصر في الأولمبياد مصر وجنوب أفريقيا الاوليمبي مصر الأن عبد الرحمن مجدي جنوب افريقيا بطولة أمم افريقيا المنتخب الاوليمبى

أخبار تهمك

يلا شوت لايف HD بث مباشر | مشاهدة مباراة مصر وجنوب أفريقيا في أمم أفريقيا تحت 23 عامًا

منذ حوالي 5 ساعات

يلا شوت TIME SPORT مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر يلا شووت KORA STAR كورة لايف ماتش مصر رابط EGYPT NOW

منذ حوالي 5 ساعات

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

منذ حوالي 5 ساعات

«يلا شووت» NOW EGYPT مشاهدة مباراة مصر وجنوب افريقيا بث مباشر BEIN SPORT كورة جول ONLINE رابط مصر LIVE

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

منذ أقل من ساعتين

يلا Time Sports مشاهدة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر تايم سبورت YouTube يلا شوت رابط ماتش مصر اليون بدون تقطيع مجانًا

منذ حوالي 5 ساعات

«قناة مفتوحة TIME SPORT» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر beIN HD المفتوحة yallakora ماتش مصر تايم سبورت تيوب

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة نجم الأهلي ونقله للمستشفي

منذ حوالي 5 ساعات

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

منذ حوالي 4 ساعات

«يلا شووت NOW» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KORA LIVE كورة جول YALLAKORA رابط ماتش مصر TIME SPORT يوتيوب

منذ حوالي 3 ساعات

موعد مباراة نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عام والقنوات الناقلة ’’مصر ضد كوت ديفوار’’

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. دار الإفتاء تعلن عن الوريث الشرعي الوحيد لـ هيثم أحمد زكي

منذ حوالي 11 ساعة

«كورة ستار ON TIME» مشاهدة مباراة مصر وجنوب إفريقيا بث مباشر KOOORA GOAL يلا شوت بلس رابط مصر مباشر beIN SPORT يوتيوب

منذ حوالي 4 ساعات

تردد قناة ’’تايم سبورت’’ الجديد الناقلة لمباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم.. بث مباشر مشاهدة مباراة مصر ضد جنوب إفريقيا

منذ حوالي 7 ساعات

موضوعات متعلقة

رمضان صبحي يقود المنتخب الأوليمبي للفوز على جنوب إفريقيا وديا

عاجل.. منتخب مصر يسجل الهدف الثاني في شباك جنوب إفريقيا (فيديو)

هدف عبد الرحمن مجدي اليوم في منتخب جنوب أفريقيا

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم egypt vs south africa

نتيجة مباراة مصر اليوم ضد جنوب إفريقيا.. الفراعنة إلى أولمبياد Tokyo 2020

موعد نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 سنة بين مصر وكوت ديفوار

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
08:21 م

نتيجة مباراة مصر وجنوب إفريقيا اليوم

ملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا في بطولة الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

06:36 م

موعد مباراة مصر وساحل العاج في نهائي بطولة كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة

07:52 م

نتيجة وملخص مباراة مصر وجنوب إفريقيا Egypt vs South africa

07:46 م

عاجل - الخطيب يصدم الجماهير المصرية واحتمالية ابتعاده عن الساحة الرياضية

10:53 م

مقالات وكتاب

عادل حمودة
عادل حمودة

عادل حمودة يكتب من واشنطن: أسرار مباحثات الفرصة الأخيرة حول سد النهضة؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حيتان الاحتكار يغلقون سوق العقارات

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: "خالد" دايما "منتصر"

ads
DMCA.com Protection Status