بالفيديو.. عبد الرحمن مجدي "قاذفة الصواريخ" فى منتخب مصر الأوليمبي

أحداث مباراة منتخب مصر ومنتخب جنوب إفريقيا



الهدف الأول



الهدف الثاني



الهدف الثالث



مباراة منتخب مصر الأوليمبي القادمة











شهدت مباراة منتخب مصر وجنوب أفريقيا، اليوم الثلاثاء، تألق الفراعنة وعلى رأسهم اللاعب عبد الرحمن مجدي، وتمكن المنتخب الوطني بالفوز بثلاث أهداف نظيفة، ليتأهل الفراعنة تحت سن 23 عامًا رسميًا إلي أوليمبياد طوكيو 2020.واستطاع اللاعب عبد الرحمن مجدي، لاعب نادي الإسماعيلي، والجناح الأيمن لمنتخب مصر الأوليمبي، أن يسجل هدفين في شباك منتخب جنوب أفريقيا فى تلك المباراة الحاسمة، بملعب إستاد القاهرة، جمعت المنتخبين في الدور نصف النهائي لبطولة أمم إفريقيا تحت سن 23 عامًا، المؤهله لأوليمبيات طوكيو 2020.تمكن منتخب مصر من تسجيل الهدف الأول خلال الشوط الثاني بالدقيقة 59، بقدم رمضان صبحي من ركلة جزاء.فى الدقيقة 84 سجل منتخب مصر هدفة الثاني فى شباك منتخب جنوب إفريقيا، بقدم اللاعب عبد الرحمن مجدي بعد تسديدة قوية له ردها الدفاع ليكملها من جديد فى المرمي.سجل منتخب مصر الهدف الثالت فى الدقيقة 89، بقدم اللاعب عبد الرحمن مجدي بعد أن سدد بيسراه كرة صاروخية فى المرمي، سقطت من يد الحارس وزحفت إلي الشباك.وتصدر عبد الرحمن مجدي نجم فريق الإسماعيلي والمنتخب الأولمبي، محركات البحث على جوجل بتسجيله هدفين الفارق بينهم 5 دقائق فقط فى شباك منتخب جنوب إفريقيا.سيواجه منتخب مصر الأوليمبي منتخب كوت ديفوار فى المباراة القادمة يوم الجمعة المقبل والموافق 22- 11- 2019، وستنقل المباراة على قناة "تايم سبورت" عبر ترددها الأرضي، كما ستذاع على قناة "بي ان سبورت hd 10".