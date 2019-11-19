"صقر" يشدد علي تكثيف العمل بقانون التصالح في بعض مخالفات البناء بالسويس



وكلف المحافظ رؤساء الأحياء ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء بتفعيل قانون التصالح في بعض مخالفات البناء ورصد المخالفات بكل حي وتوجيه الإنذارات واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.



حضر الاجتماع كل من رؤساء الأحياء وأعضاء مجلس ادارة نقابة المهندسين ومديري الإدارات الهندسية بالأحياء ومدير عام مديرية الإسكان والمكتب الفني والجهات المعنية.

عقد اللواء عبدالمجيد صقر، محافظ السويس، اجتماعا مساء اليوم، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ، واللواء طارق عبدالعظيم السكرتير العام، والاستاذ خالد سعداوي السكرتير عام المساعد للتأكيد علي تكثيف العمل بقانون التصالح في مخالفات البناء بأحياء المحافظة.وأعطي المحافظ توجيهاته باتخاذ كافة التسهيلات والإجراءات للمواطنين للاستفادة من قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 17 لسنة 2019 الخاص بهذا الشأن ولائحته التنفيذية، مؤكدًا على الإنتهاء التام من كافة إجراءات التصالح في بعض مخالفات البناء والذي ينتهي العمل به في 8 يناير 2020.واشار المحافظ بانتهاء العمل بقانون التصالح سيتم تقنين اوضاع بعض المخالفين طبقا للقانون، وسيتم محاسبة وتحويل الذين لم يتم التصالح معهم لجهات التحقيق.