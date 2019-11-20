عبد المنعم سعيد: "الربيع العربي" خلق حالة من الرخاوة بالمنطقة العربية

أكد عدد من الخبراء والمتخصصين، أن الحالة التي تعرضت لها مصر بعد ما سُمي بالربيع العربي، أثرت في القضايا الخارجية منها مسألة سد النهضة.





وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، المحلل السياسي، في لقاء مع برنامج "المواجهة مع النفس"، المذاع على قناة القاهرة والناس الفضائية، إن ما سمى بالربيع العربي بشكل عام خلق حالة من الرخاوة بالمنطقة العربية بأكملها.من جانبه، قال اللواء محمد إبراهيم، عضو الهيئة الاستشارية للركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إثيوبيا بدأت في بناء سد النهضة في عام 2011 دون أن تخطر مصر.في حين أكد السفير حسين هريدي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، أن كل دولة من دول حوض النيل لها حق سيادي في إقامة أي مشروعات تراها تتفق مع مصالحها.وأضاف الدكتور هاني رسلان، رئيس بحوث السودان وحوض النيل بمركز الأهرام، أن الاستراتيجية الإثيوبية كان لها هدف واضح منذ البداية وهو التصرف منفردًا في إرادات النيل الأزرق.