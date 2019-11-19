مصطفى محمد يكشف حقيقة احترافه ويرد على تصريحات أحمد بلال





يذكر أن حقق منتخب مصر الأولمبي الفوز على نظيره جنوب أفريقيا بثلاثية نظيفة في دور نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة ، ليصعد الفراعنة الصغار للأولمبياد طوكيو 2020 رسمياً كما ضرب منتخب مصر موعدا مع كوت ديفوار الأولمبي في الثامنة من مساء الجمعة القادمة على ملعب القاهرة الدولي.

أبدى مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر الأولمبي، سعادته عقب التاهل لاولمبياد طوكيو 2020 بعد تخطي منتخب جنوب أفريقيا في مباراة نصف النهائي.وقال مصطفى في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الاعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "الحمد لله على الفوز اليوم والتاهل لأولمبياد طوكيو، وعدنا الجمهور ان نسعدهم وقد كان"واردف : "نحمد الله على الوصول لحلمنا، لا يشغلنا من يحصل على لقب الهداف، الأهم كان التأهل".وتابع : "عيب تكون البطولة على أرض مصر ولا نصل للاولمبياد، سوف نسعى لتحقيق الجزء الثاني من الحلم وهو الفوز باللقب يوم الجمعة بالمباراة النهائية".واكمل : "كلنا على قلب رجل واحد، كنا نصب كامل تركيزنا في الصعود للأولمبياد".وعن اقترابه من الاحتراف قال "راضي بكل ما سوف يحدث، اذا خرجت للإحتراف سيكون خير، وان لم يشاء الله سيكون خير أيضا"واكد : أولا واخيرا الزمالك هو بيتي.وعن رده على تصريحات بلال قال :"سمعت تصريحات بلال بكل تأكيد، هذه اراء وانا احترم كل الأراء"واردف: "الناس كلها كلامها على راسي"