أسعار الدولار اليوم الأربعاء 20/11/2019.. و وتوقعات جديدة لسعر العملة الأمريكية خلال العام المقبل

اسعار الدولار اليوم

تحركت أسعار الدولار في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، لتواصل التراجع الذي بدأ أمس، مع بداية ظهور أثر قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة ليدعم سعر الجنيه أمام العملات الأجنبية، وتتابع بوابة الفجر سعر صرف الدولار لحظة بلحظة.

سعر الدولار خلال 2019

بلغت خسائر الدولار خلال العام الجاري لتتراجع بنحو 16 % من قيمتها في 2018، ولتسجل خسائر في شهر أكتوبر بنحو 2.5 % ، وهو ما يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.

توقعات سعر الدولار في 2020:

قالت دراسة بحثية إن استقرار الجنيه المصري بالقرب من 16 دولاراً يعد عاملاً رئيسياً للمحافظة على مكتسبات برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومن المتوقع أن يرتفع الجنيه أمام الدولار لمستوى 15.9 جنيه خلال الفترة ما بين الربع الأول والثاني من 2020.

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الأربعاء:

سجل سعر الدولار في البنك المركزي بقيمة 2 قرشا 16.16 جنيه للبيع والشراء 16.03 جنيه ، وبلغ سعر الدولار اليوم في مصرف ابو ظبي نحو 16.09 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وسجل في بنك البركة نحو 16.08 جنيه للشراء و16.18 جنيه للبيع، وبلغ في بنك مصر ايران نحو 16.07 جنيه للشراء و16.17 جنيه للبيع.





وسجل سعر الدولار في بنوك كل من البنك الاهلى والبنك العربي الافريقي وبنك عودة والبنك المصري الخليجي ليسجل 16.06 جنيه للشراء و16.16 جنيه للبيع، وفي بنوك المصري الخليجي والأهلى اليوناني والاهلي وبنك مصر والمصرف المتحد 16.05 جنيه للشراء و16.15 جنيه للبيع، في حين سجل بالبنك التجاري الدولى نحو 16.04 جنيه للشراء و16.14 جنيه للبيع.



