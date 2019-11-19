"خبر مؤسف" هكذا علق جمهور أحمد الفيشاوي على صورة مع زوجته





وظهر الفيشاوي خلال الصور مرتدي "جاكيت الأبيض وقميص باللون الأبيض وبيبيونه باللون اللبني ونضارة" كما ارتدت زوجته "فستانًا طويل باللون الأبيض وكان شعرها نسدل واعتمدت في إطلالتها على مكياج ناعم"، وعلق الفيشاوي على الصور قائلًا:"ناديه الفيشاوي ملهاش اي حساب على الإنستجرام".



ولاقت الصور تفاعلًا كبيرًا لدي جمهور الفيشاوي، وجاءت التعليقات إيجابية، فكتب أحد متابعيه قائلًا: "خبر مؤسف" وأضاف آخر "ما أحلاكم"، وفي السياق ذاته تابع آخر قائلًا:"ربنا يسعدكم ويخليكم لبعض".



ويذكر أن آخر أعمال أحمد الفيشاوي، فيلم "ولاد رزق2"، الذي تدور أحداثه في إطار أكشن، وحقق الفيلم نجاحًا كبيرًا، وشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين من ضمنهم الفنان أحمد عز، وأحمد داود، وعمرو يوسف، أحمد حاتم، وغادة عادل.

نشر الفنان أحمد الفيشاوي، مجموعة من الصور له برفقة زوجته، على حسابه الشخصي، عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".