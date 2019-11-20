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اليوم.. الحكم على 6 متهمين بـ"الاتجار في البشر" في الأزبكية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:29 ص
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محكمة جنايات القاهرة
محكمة جنايات القاهرة
مـروة هيـكل
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تصدر محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم التجمع الخامس، اليوم الأربعاء، النطق بالحكم على 6 متهمين بالإتجار في البشر في منطقة الأزبكية. 

يصدر الحكم برئاسة المستشار السيد البدوى، وعضوية المستشارين: محمد أحمد الجندي، وعلي مختار علي، وأمانة سر محمد فريد، وأيمن عبد اللطيف وأحمد صابر.

كشف أمر الإحالة الصادر من نيابة شمال القاهرة الكلية برئاسة المستشار حاتم فاضل لمحامى العام الأول، فى القضية رقم 17921 178 لسنة 2018 جنايات الأزبكية، أن المتهمين "حمادة رشاد، ومصطفى عبد الرحمن، ومحمد أحمد، ومحمد عبد البديع، ومحمود خالد، وسعيد محمد"، قاموا في عام 2018 بدائرة قسم الأزبكية، بالانضمام لجماعة إجرامية منظمة لأغراض الاتجار في البشر، تستهدف ارتكاب جرائم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، والتي أسسها وأدارها المتهم الأول وآخر مجهول، وتعاملوا مع أشخاص طبيعيين بمختلف الصور، استغلوا الحاجة المالية لكل من: "أحمد محمد، ومحمد صلاح الدين، ورضا كرم، وعلى وحيد"، واقنعوهم باستئصال "الكلى" لديهم لزراعتها لأشخاص مجهولين بالمخالفة للقواعد الطبية، وهو ما ترتب عليه إصابة المجنى عليه "أحمد محمد" وقد ارتبطت تلك الجريمة بجرائم زراعة الأعضاء.

واشترك المتهمان الثانى والثالث بطريق الاتفاق والمساعدة مع المتهم الأول وآخر مجهول في ارتكاب الجريمة، حيث اتفقا معهم على ارتكابها، واحضرا واستقطبا المجني عليه أحمد محمد، باستخدام الاحتيال، ودسا للمجنى عليه مادة مخدرة فى مشروبه، وقاموا باكراهه على التوقيع عى سندات "ايصالات أمانة"، لإجباره على إتمام تلك الجراحة وقاموا بتجهيز المجنى عليه وإجراء التحاليل والإشاعات الطبية اللازمة له، وعقب ذلك تم إجراء عملية نقل وزراعة الكلى اليمنى للمريض، عن طريق وسيط وهو المتهم السادس، مع علمهم جميعا بعدم مشروعيتها.
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الكلمات المفتاحية

محاكمة جماعة اجرامية الازبكية الاتجار في البشر اخبار

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