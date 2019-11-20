أسعار الذهب اليوم الأربعاءء 20/11/2019.. والمعدن الأصفر يستعد لاستئناف الارتفاع

اسعار الذهب اليوم





تراجعت أسعار الذهب بشكل هامشي في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات بعودة الارتفاع خلال التعاملات بدعم من صعود البورصة الدولية للذهب ، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:





اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:





سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.81 جنيها .





سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.23 جنيها .

سعرجرام الذهب عيار 24 ما قيمته 762.53 جنيها .

سعر الجنيه الذهب اليوم 5,338 جنيها.









اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة





تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف، ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل 571.81 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر 667.23 جنيهًا للجرام، والذهب عيار 24 سعر 762.53 جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 5,338 جنيه.





اسعار الذهب الأن





متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 753 إلى 755 عيار 22 690 إلى 692 عيار 21 657 إلى 659 عيار 18 565 إلى 567 عيار 14 439 إلى 441 عيار 12 377 إلى 378 الاونصة 23.423 إلى 23.494 الجنيه الذهب 5,272 إلى 5,288 الكيلو 753.143 إلى 755.429 متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى اسعار الذهب عيار 24 762.53جنيه 47.36 $ سعر الذهب عيار 22 698.99جنيه 43.420 $ اسعار الذهب عيار 21 667.23جنيه 41.44 $ اسعار الذهب عيار 18 571.81جنيه 35.52 $ سعر الذهب عيار 14 444.81جنيه 27.63 $ سعر الذهب عيار 12 381.26جنيه 23.68 $ سعر الذهب عيار 9 285.95جنيه 17.76 $ اسعار أوقية الذهب 23,715 جنيه 1,473 $ اسعار جنيه الذهب 5,338 جنيه 331.55 $ اسعار كيلو الذهب 762,526 جنيه 47,363 $ متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12 19 نوفمبر 762.53 667.23 571.90 444.81 381.26 18 نوفمبر 463.62 668.19 572.73 445.45 381.81 17 نوفمبر 761.94 666.71 571.46 444.47 380.97 16 نوفمبر 761.94 666.71 571.46 444.47 380.97 15 نوفمبر 761.21 666.07 570.92 444.04 380.60 14 نوفمبر 763.24 667.64 572.44 445.23 381.62 13 نوفمبر 760.70 655.63 570.53 443.74 380.35 12 نوفمبر 756.76 662.18 567.58 441.44 378.38 11 نوفمبر 755.77 661.32 566.84 440.87 377.89 10 نوفمبر 758.08 663.34 568.57 442.22 379.04







