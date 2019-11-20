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أسعار الذهب اليوم الأربعاءء 20/11/2019.. والمعدن الأصفر يستعد لاستئناف الارتفاع

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:00 ص
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أسعار الذهب
أسعار الذهب
الفجر الاقتصادي
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اسعار الذهب اليوم 

تراجعت أسعار الذهب بشكل هامشي في مستهل التعاملات اليوم الأربعاء، مع توقعات بعودة الارتفاع خلال التعاملات بدعم من صعود البورصة الدولية للذهب، وتتابع بوابة "الفجر" اسعار الذهب لحظة بلحظة، لتصبح أسعار الذهب للأعيرة المختلفة على النحو التالي:

اسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء:

سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 571.81 جنيها .

سعر جرام الذهب عيار 21 ما قيمته 667.23 جنيها .
 
سعرجرام الذهب  عيار 24 ما قيمته 762.53 جنيها .
 
سعر الجنيه الذهب اليوم 5,338  جنيها.


اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة 

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الأربعاء بشكل طفيف،  ليسجل سعر الذهب عيار 18 ليسجل  571.81 جنيه للجرام، وعيار 21 سعر667.23 جنيهًا للجرام،  والذهب عيار  24 سعر762.53  جنيه للجرام، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو5,338 جنيه.

اسعار الذهب الأن

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة

سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24

753 إلى 755

عيار 22 

690 إلى 692

عيار 21

657 إلى 659

عيار 18

565 إلى 567

عيار 14

439 إلى 441

عيار 12

377 إلى 378

الاونصة

23.423 إلى 23.494

الجنيه الذهب

5,272 إلى 5,288

الكيلو

753.143 إلى 755.429

 

متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة

جنيه مصرى

دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24

 762.53جنيه      

 47.36 $

سعر الذهب عيار 22

 698.99جنيه

 43.420 $

اسعار الذهب عيار 21

667.23جنيه       

41.44 $

اسعار الذهب عيار 18

 571.81جنيه

35.52 $

سعر الذهب عيار 14

444.81جنيه

27.63 $

سعر الذهب عيار 12

381.26جنيه

23.68 $

سعر الذهب عيار 9

285.95جنيه

17.76 $

اسعار أوقية الذهب

23,715 جنيه

1,473 $

اسعار جنيه الذهب

5,338 جنيه

331.55 $

اسعار كيلو الذهب

762,526 جنيه

47,363 $

 

متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى     

اليوم

عيار 24 

عيار 21 

عيار 18

عيار 14

عيار 12

 

19 نوفمبر

762.53

667.23

571.90

444.81

381.26

18 نوفمبر

463.62

668.19

572.73

445.45

381.81

17 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97

16 نوفمبر

761.94

666.71

571.46

444.47

380.97

15 نوفمبر

761.21

666.07

570.92

444.04

380.60

14 نوفمبر

763.24

667.64

572.44

445.23

381.62

13 نوفمبر

760.70

655.63

570.53

443.74

380.35

12 نوفمبر

756.76

662.18

567.58

441.44

378.38

11 نوفمبر

755.77

661.32

566.84

440.87

377.89

10 نوفمبر

758.08

663.34

568.57

442.22

379.04


أسعار الذهب عالميًا:
ارتفعت أسعار الذهب، ليصعد سعر العقود الآجلة لمعدن الذهب تسليم شهر ديسمبر بنحو 0.2 بالمائة  ليسجل 1474.30 دولار للأوقية.

وارتفع سعر التسليم الفوري للذهب بنسبة 0.2 بالمائة مسجلاً 1474.36 دولار للأوقية.

واستقر المؤشر الرئيسي للدولار عند مستوى 97.832.
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