غادة عادل تخضع لعملية جراحية بسبب ألم شديد بالمعدة

خضعت الفنانة غادة عادل، لعملية جراحية خلال الفترة السابقة والذي تبين بعد الفحوصات أنها تعاني من "الزايدة" وذلك بعد أصابتها بالألم الشديد في البطن.



غادة عادل تخضع لعملية جراحية



وخرجت الفنانة غادة عادل، من المستشفي بعد خضوعها للعملية مباشرة وهي حاليا في فترة نقاهة والمقرر تعود لأعمالها الفنية بعد الأستراحة من العملية



ومن ناحية أخرى تشارك الفنانة غادة عادل، في مسلسل مملكة إبليس "مع الفنانة رانيا يوسف، وكان من المقرر أن يعرض في دارما رمضان 2019.



مسلسل "مملكة إبليس" من بطولة الفنانة غادة عادل، رانيا يوسف، وأحمد داود، وإيمان العاصي، خالد أنور، وكريم قاسم، ومحمود الليثي وسلوى خطاب، محمد جمعة وأسماء جلال.



يذكر أن أخر أعمال الفنانة غادة عادل، فيلم "كازابلانكا" مع النجم أمير كرارة، والذي تم عرضه في موسم عيد الفطر المبارك الماضي، وحقق نجاح كبير.