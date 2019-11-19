"البنتاجون": إيران ستسعى لشراء أنظمة تسليح متطورة

أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، أن إيران ستسعى إلى تحديث قواتها بشراء أنظمة تسليح متطورة.

وأوضحت أنه سيتم ذلك بمجرد أن ترفع الأمم المتحدة الحظر على الأسلحة الذي فرضته عليها، في العام المقبل.