أحمد موسى: "وشنا حلو على المنتخب الأوليمبي"





هنأ الإعلامي أحمد موسى، المنتخب الاوليمبى بتأهله إلى أولمبياد طوكيو ونهائى أمم أفريقيا، قائلا: "وشنا حلو على المنتخب، والله وعملوها الرجالة بجد".وأضاف "موسى"، خلال تقديمه برنامج "على مسؤوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الثلاثاء: "بنبارك لرجالة مصر اللي شرفونا بجد، وأهلونا للنهائي أمم أفريقيا بفارق كبير، تحيا كبيرة لكل أبطال مصر اللي صعدونا لألولمبياد طوكيو 2020".هذا وحقق منتخب مصر الأولمبي تحت 23 سنة فوزا كبيرا علي حساب نظيره منتخب جنوب أفريقيا تحت 23 بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل لاشئ ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حاليا في مصر والمؤهلة لأولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.وشهدت المباراة سيطرة تامة من منتخب مصر الأولمبي حيث افتتح رمضان صبحي التسجيل عند الدقيقة 55 من ركلة جزاء ثم سجل عبد الرحمن مجدي الهدف الثاني والثالث ليحقق منتخب مصر فوزا هاما يصعد بيه رسميا الي أولمبياد طوكيو المقبلة عام 2020.