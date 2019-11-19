أخبار برشلونة اليوم: البرسا يقترب من صفقة مميزة وعقبة وحيدة تمنعه من ضم نيمار و8 مواجهات نارية في انتظار برشلونة في 2019

شهد نادي برشلونة الاسباني اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2019 العديد من الأخبار الهامة والأحداث الساخنة الخاصة بالفريق الأول بالنادي الكتالوني، وكانت أبرز تلك الأخبار هى استعداد الفريق للمباريات المقبلة بعد التوقف الدولي للمنتخبات.





ويستعرض "الفجر الرياضي" أهم أخبار برشلونة اليوم الثلاثاء 19 - 11 - 2019 :-





- جدول مباريات برشلونة حتى نهاية عام 2019 (8 لقاءات نارية)





يستعد فريق برشلونة لخوض عدة مباريات هامة في الشهر نوفمبر الجاري وديسمبر المقبل سواء على الصعيد المحلي أو الأوروبي.





ويخوض برشلونة عدة مباريات هامة حتى نهاية عام 2019 والتي نستعرضها كالتالي :-





ليجانيس × برشلونة 23-11-2019.

برشلونة × بوروسيا دورتموند 26-11-2019.

أتلتيكو مدريد × برشلونة 1-12-2019.

برشلونة × ريال مايوركا 7-12-2019.

إنتر ميلان × برشلونة 10-12-2019.

ريال سوسيداد × برشلونة 15-12-2019.

برشلونة × ريال مدريد 18-12-2019.

برشلونة × ألافيس 22-12-2019.





- صفقة "صربية - كرواتية" في برشلونة





كشفت تقارير صحفية في إسبانيا بأن النادي الكتالوني وضع عينه على مدافع صربي ومهاجم كرواتي لتدعيم صفوفه في يناير المقبل، وأشارت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية إلى أن الثنائي بيتكوفيتش وميلينكوفيتش على رادار برشلونة.





- عقبة تحرم برشلونة من ضم نيمار





كشفت صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية بأن هناك عائقًا يحول دون إتمام نادي برشلونة لرغبته في ضم نيمار في الصيف المقبل، وأشارت الصحيفة إلى أن أكبر عائق قد يحرم برشلونة من استعادة نيمار في الصيف المقبل هو المقابل المادي الذي سيدفعه لباريس سان جيرمان لضم اللاعب.





- برشلونة يترقب موقف ثنائي تشيلسي ونابولي





وأفادت صحيفة "موندو ديبورتيفو" المقربة من النادي الكتالوني أن ويليان وفابيان رويز لن يجددا عقديهما مع تشيلسي الإنجليزي ونابولي الإيطالي، في إنتظار تحرك إدارة برشلونة نحو ضمهما في الصيف القادم.





- بعد إنتهاء التوقف الدولي.. تعرف على ما قدمه ليونيل ميسي هذا الموسم مع برشلونة





لم يبدأ ليونيل ميسي هذا الموسم مع برشلونة بسبب الإصابة التي تعرض لها خلال فترة الإعداد للموسم الجديد، حيث شارك ميسي في 7 مباريات فقط في بطولة الدوري الاسباني ونجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 4 أهداف لزملائه، بينما كان قد شارك في 4 مباريات بدوري أبطال أوروبا وسجل هدفا وحيدا، حيث لم يسجل البارسا في مباراتين من الأربعة التي خاضها في البطولة الأوروبية.





تقارير.. لاعب نابولي يرغب في الانتقال لصفوف برشلونة

ذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية الشهيرة أن اللاعب الدولي الاسباني فابيان رويز لاعب وسط نادي نابولي الإيطالي يرغب في الانضمام لصفوف نادي برشلونة الاسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة .



ويسعى اللاعب الدولي الاسباني فابيان رويز المحترف ضمن صفوف نادي نابولي الإيطالي لعدم تجديد عقده مع الفريق الجنوبي والذي ينتهي خلال فترة الانتقالات الصيفية لعام 2023 رغم نية الفريق الإيطالي الشهير تجديد عقد اللاعب المتألق هذا الموسم في الكالتشيو حسب ما ذكرته صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية الشهيرة.