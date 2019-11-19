"حجاج": مصر تحصل على الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية الموجهة لإفريقيا





قال السفير أحمد حجاج، الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إن مشاركة مصر في قمة مجموعة العشرين وإفريقيا بألمانيا لها دلالة هامة باعتبار مصر والرئيس السيسي هو رئيس الاتحاد الإفريقي في الوقت الحالي.



وأضاف "حجاج"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي وائل الإبراشي، ببرنامج "كل يوم"، المذاع على فضائية "on e" مساء اليوم الثلاثاء، أن إفريقيا تظل جاذبة للاستثمارات الأجنبية، لافتًا إلى أن مصر تحصل على الجزء الأكبر من الاستثمارات الأجنبية الموجهة لإفريقيا.



وأشار الأمين العام الأسبق لمنظمة الوحدة الإفريقية، إلى أن الاستثمارات تؤدي إلى زيادة الاستقرار، وزيادة الاستقرار في القارة الإفريقية يخلق فرص عمل، ويمنع الشباب الإفريقي من الهجرة غير الشرعية لأوروبا.



