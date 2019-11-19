عبد الرحمن مجدي يتحدث لـ "الفجر الرياضي" عن هدفيه فى جنوب إفريقيا.. وعن توقع شيتوس وحلم الإحتراف





أعرب عبدالرحمن مجدي لاعب منتخب مصر الأولمبي ونادي الإسماعيلي عن سعادته الكبيرة بعد قيادة الفراعنة للصعود لأولمبياد طوكيو 2020 ولنهائي كأس الأمم الإفريقية تحت 23 سنة المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية بطوكيو عام 2020.





وإستطاع عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي من تسجيل هدفين خلال المباراة التى جمعت بين منتخب مصر الأولمبي ومنتخب جنوب إفريقيا الأولمبي ضمن مباريات نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية وانتهت بفوز مصر بثلاثيه دون رد.





وصرح عبد الرحمن مجدي لاعب المنتخب الأولمبي فى تصريحات خاصة ل الفجر الرياضي قائلاً :" أحمد الله على الأداء والنتيجة اليوم والفوز على منتخب جنوب إفريقيا والصعود للأولمبياد كان واجب علينا أن نسعد الجماهير التى آتت لنا من كل المحافظات لمساندتنا اليوم".





وأضاف :" هدفين اليوم ناتجين عن تعب كامل لكل اللاعبين والجهاز الفنى الذى بذلوا جهد كبير معنا طوال البطولة بشكرهم جدا وبشكر كل الجماهير وكل من ساندنا ".





وتابع :" مباراة اليوم كانت مباراة هامة لكل جيلي والحمدلله إستطعنا تحقيق المطلوب وهو الوصول للأولمبياد، بينما مباراة كوت ديفوار ستكون هامة جدا لنا لأننا نريد أن نختم البطولة بشكل مميز وفائزين باللقب ".





وعن طموحاته خلال الفترة المقبلة قال :" طموحى بالطبع الاحتراف ولكنى ألعب فى نادى كبير وهو الإسماعيلي وبالطبع أى شئ سيكون من خلاله ".





وعن هدفين اليوم قال :" كابتن وائل رياض شيتوس كان توقع لى إنى سأسجل هدفين اليوم وذهبت له بالطبع بعد تسجيل الهدف ".